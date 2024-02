Pár s třemi dětmi našel životní útočiště v rekonstruovaném domě v Kutné Hoře. Myšleno zcela v dobrém, majitelé mají být opravdu na co pyšní a hrdí. Zároveň se podělili i o to, jak se lze velmi zajímavě a účelně vypořádat s asi 300 metry čtverečními užitné plochy. Plochy, která plně splňuje i parametry pro dům snů.

Z ložnice je to kousek do koupelny i pracovny. | Foto: se svolením BYRÓ architekti a Alex Shoots Buildings

Kutná Hora je historické město, které díky těžbě stříbra v minulosti patřilo mezi ta nejvýznamější místa na našem území. Současný dům stojí v místě středověkého objektu, který však v minulosti vyhořel. Původ v současnosti opraveného domu se tak datuje na konec 19. století.

„V 70. letech 20. století objekt prošel rozsáhlou a nepříliš citlivou rekonstrukcí. De facto pak pozbýval jakékoliv autenticity i charakteru a naším úkolem tak bylo mu jej navrátit,“ uvedl Jan Holub z architektonického studia BYRÓ architekti, který na projektu spolupracoval s Tomášem Hanusem.

Z druhé strany od ulice je dvorek a zahrada.Zdroj: se svolením BYRÓ architekti a Alex Shoots Buildings

Prostor, který přináší pestrou škálu vjemů

Jan Holub dále popsal, že v domě, který je určený k životu rodiny s třemi dětmi, se jednotlivé místnosti navzájem otevírají a prolínají.

„Atmosféry a světelné nálady se vrství napříč objektem a přinášejí do domu proměnlivou a pestrou škálu vjemů,“ uvedl Holub.

V případě barev uvnitř domu byly vybrány spíše tlumené odstíny. Na několika místech jsou však zkombinovány s výraznějšími barevnými plochami či akcenty.



Schodiště plné světla

Klíčovou roli uvnitř objektu hraje točité schodiště. Mezi přízemím a patrem je původní kamenné schodiště, mezi patrem a podkrovím je pak nově navržené schodiště tvořené pouze ocelovými stupni. Ty propouštějí světlo o podlaží níž.

„Vršek schodiště je totiž zakončen střešním světlíkem, který přináší denní světlo na samotné schody a zároveň do hloubky dispozice,“ doplnil spoluautor projektu Tomáš Hanus. Světlo se uvnitř snáze rozptyluje i díky luxferovým stěnám.

Podkroví jen pro děti, prádelna i dílna pro všechny

Co se týče dispozice, tak ta je hodně závislá právě na středovém schodišťovém jádru, které protklo všechna podlaží. Pokud by popis vnitřního uspořádání začal od sklepa, vypadal by následovně:

Sklep – toho se rekonstrukce prakticky nedotkla. Nadále slouží ke skladování všeho, co se hodí a co se hodit ještě může.

– toho se rekonstrukce prakticky nedotkla. Nadále slouží ke skladování všeho, co se hodí a co se hodit ještě může. Přízemí - do něj se vstupuje skrze prostornou vstupní halu, na kterou navazuje kromě schodiště denní dětská herna se samostatnou koupelnou a servisní část domu

- do něj se vstupuje skrze prostornou vstupní halu, na kterou navazuje kromě schodiště denní dětská herna se samostatnou koupelnou a servisní část domu Servisní část domu – tu tvoří výtvarná dílna, prádelna a technická místnost. Je orientovaná do dvora.

– tu tvoří výtvarná dílna, prádelna a technická místnost. Je orientovaná do dvora. Patro – v něm je umístěn obytný prostor s kuchyní, rodičovská ložnice se samostatnou koupelnou a pracovna.

– v něm je umístěn obytný prostor s kuchyní, rodičovská ložnice se samostatnou koupelnou a pracovna. Podkroví - to patří dětem. Je zde holčičí a klučičí pokoj a další koupelna s toaletou.

- to patří dětem. Je zde holčičí a klučičí pokoj a další koupelna s toaletou. Dvorek a zahrada - ty jsou přístupné přímo ze suterénu, tak přes novou terasu z hlavního obytného prostoru patra.

Jak uvedla architektonická dvojice, zahájení rekonstrukčních prací předcházela pečlivá komunikace s klienty. „Přesné řešení vznikalo poměrně dlouho. Nové zásahy mají objektu přinést nové impulzy,“ doplnili Jan Holub s Tomášem Hanusem.