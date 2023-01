S orientací do prosluněné zahrady

Původní tvář domu byla klasická. Tak, jak se stavělo před desítkami let, tedy s malými okny, orientací ke světovým stranám a okolní zeleni. Vztahu k zeleni se držel i majitel, který dům otevřel do prosluněné zahrady. Díky svažitosti terénu je zároveň chráněn od hluku z ulice ze severní strany.

Venkovní terasa.Zdroj: se svolením Daniela Labuzíka a Grad Prix architektů

Spojení se zahradou napomáhá robustní dřevěná dvoupodlažní terasa, která je umístěna podél celé jedné stěny. Jako stavební materiál posloužily opalované a kartáčované jedlové trámy. „Po celé délce terasy jsou navržena velkorysá posuvná prosklení,“ uvedl investor Daniel Labuzík, který tento projekt přihlásil i do prestižní soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu.

Původní stavbu bylo potřeba celou zrenovovat, šlo tak o takzvanou totálku, kdy se dostala do fáze hrubé stavby. Pryč musela i sedlová střecha, kdy už nebyla nahrazena v podobné formě. Stavba má nyní podobu krychle, a tedy s plochou střechou.

„Celková dispozice domu byla přepracována. Jeho orientace směřuje do zahrady,“ uvedl Labuzík. Ve spodní – hlavní obytné části, otočené do zahrady, se nachází tři pokoje sloužící i jako ložnice a dvě koupelny, dále pak kuchyně a obývací pokoj.

Pokoje plné světla

„Součástí zázemí je pak také přehledná a velkorysá šatna, která díky svým rozměrům zároveň slouží jako domácí fitness. Uspořádání dispozice umožnilo využít zbylé prostory také pro spíž na potraviny a technický sklad s domácí dílnou,“ přiblížil architekt.

Hodně se pracovalo s okny, aby se do interiéru dostalo možné maximum světla. Původní okna do ulice byly zvětšena, na bocích přibyla francouzská okna. I směrem do zahrady je fasáda prosklena. Zkrátka tak moc, co ze stavebně technického hlediska dovolila.