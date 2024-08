Od začátku 70. let až do počátku 90. let byl v tuzemsku velmi populární rodinný dům zvaný šumperák. Autorem této ve své době moderní stavby je Josef Vaněk (1932 – 1999), rodák z Březové u Olomouce.

Původně ve Zlíně vyučený zedník se postupně propracoval až na Okresní stavební podnik (OSP) v Šumperku, kde pracoval jako řadový projektant. Nový typ rodinného domu Vaněk oficiálně nazval jako typ V. Protože však tenkrát žil v Šumperku, začalo se jeho počinu lidově říkat zkrátka šumperák.

Projektant Josef Vaněk mířil do díry na trhu

Josef Vaněk chtěl vyplnit mezeru mezi potřebami stavebníků a produkcí státních projektových ústavů. „Ty nevěnovaly výstavbě rodinných domků dostatečnou pozornost,“ připomenul specializovaný web Litomyšlský architektonický manuál.

Postupem času se podoba šumperáku měnila. V řadě případů zasáhla lidová tvořivost, mnohdy záleželo také na dostupnosti stavebního materiálu. Poznávací znaky základní verze jsou však následující:

Zastavěná plocha přízemí je menší než obytná plocha I. patra , což je způsobeno přesahujícími zdmi patra nad hmotou přízemí.

, což je způsobeno přesahujícími zdmi patra nad hmotou přízemí. Je částečně podsklepený , bez půdního prostoru, s pultovou střechou . Ta se pod úhlem 10 stupňů svažuje směrem dozadu.

, bez půdního prostoru, . Ta se pod úhlem 10 stupňů svažuje směrem dozadu. Celé přízemí zaujímá technické zázemí , obytné místnosti jsou všechny přesunuty do II. nadzemního patra.

, obytné místnosti jsou všechny přesunuty do II. nadzemního patra. Půdorysný rozměr prvního nadzemního podlaží je 9,30 x 9,90 metru.

je 9,30 x 9,90 metru. Komín je umístěn v zadní části domu .

je umístěn . Dominantou čelní fasády je pásové okno v patře , které kopíruje balkónové zábradlí přes celou šíři domu.

, které kopíruje balkónové zábradlí přes celou šíři domu. Na každé straně balkónu je umístěno pět kruhových otvorů, které doplňují další detaily stejného tvaru. Na západní straně to jsou tři kulatá okna v přízemní části domu, na východní části pak čtyři kovové kruhové ornamenty.



Jaká je dispozice a jak vypadá interiér

Jak na základě dostupných zdrojů popsala ve své diplomové práci Bára Kaněv z Masarykovy univerzity, v přízemí šumperáku se nachází pouze technické místnosti.

Nejvíce prostoru zabírá garáž, která je - stejně jako prádelna, sušárna/kotelna i závětří - umístěna v úrovni okolního terénu. Částečně v suterénu se pak nacházejí oddělené sklepy na ovoce a na brambory.

„Téměř na čtvrtině půdorysu přízemí se rozprostírá prvním patrem krytá vstupní terasa. Z důvodu promrzání horního patra je však často od samého počátku zazděná,“ popsala autorka diplomové práce.

Druhé nadzemní podlaží je vyhrazeno pro samotné bydlení. Umístěna je tam bytová jednotka o třech pokojích s jídelnou a sociálním zařízením. Uprostřed domu je předsíň, která je přístupná dvouramenným schodištěm z přízemí. Z předsíně se lze dostat téměř do všech místností v patře. Prostorný obývací pokoj s ložnicí sousedí na jižní straně s balkónem.

Z druhé strany pak obývajcí pokoj sousedí s jídelnou, která je spojena s poměrně malým kuchyňským koutem. Prostory jsou opticky propojené kromě dveří i takzvaným podávacím okénkem. V něm byla v mnoha případech umístěna skleněná vitrína.

„Vedle kuchyně se nachází oddělená spíž. Nechybí koupelna, samostatná toaleta a samozřejmě dětský pokoj,“ uvádí Bára Kaněv.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, Michal Louč, CC BY-SA 4.0 zoom_in Celé přízemí bylo určeno pro garáž a technické místnosti.

Rozměry místností:

Jídelna: 4,17 x 3,07 metru

4,17 x 3,07 metru Obývací pokoj: 5,72 x 4,12 metru

5,72 x 4,12 metru Ložnice: 3,72 x 4,12 metru

3,72 x 4,12 metru Dětský pokoj: 3,22 x 2,65 metru

3,22 x 2,65 metru Kuchyňský kout: 2 x 1,83 metru

Ačkoli byl šumperák dobře promyšlený, za bezchybný projekt Josefa Vaňka považovat nelze. Například balkon v patře byl navržen jen jako ozdobný. Sloužil i jako bezpečnostní prvek při mytí oken, ale kávu si na terase rozhodně dát nešlo.

„Když si ji chtěl někdo donést z kuchyně dolů před dům, musel otevřít asi dvacet dveří,“ kritizoval dispoziční řešení pro Český rozhlas fotograf a historik umění Tomáš Pospěch, který se na šumperáky zaměřuje.

Kolik stál šumperák za socialismu

Dům byl podle Tomáše Pospěcha velice atraktivní tím, že po dobách socialistického realismu se společnost zpátky vracela k ozvukům funkcionalismu. Pro tehdejší zákazníky byl zajímavý i tím, že byl moderní a zároveň dekorativní.

Šumperák stavěli většinou mladí lidé, a to často i svépomocí. Projekt je totiž konstrukčně poměrně jednoduchý a najít šikovné řemeslníky byla i tehdy potíž.

Dobová fotografie jednoho z prvních šumperáků:

Není bez zajímavosti, že někteří stavebníci si plány oficiálně nekoupili. Zkrátka si je jen od někoho „půjčili“. Například v roce 1968 tak ušetřili 840 korun československých (Kčs). Právě tolik projektová dokumentace stála. Běžný plat se přitom tehdy pohyboval něco mezi 1500 až 2000 Kčs.

A za kolik šlo dům postavit? Například v případě prvního šumperáku na Kocourkově ulici v Šumperku, který byl stavěn firmou na zakázku, se cena pohybovala kolem 100 000 Kčs.

„Paradoxní se tak může zdát cena dalšího místního šumperáku Pod Senovou, který byl sice stavěn svépomocí, ale majitele vyšel zhruba na 200 000 Kčs. Tuto skutečnost může vysvětlovat fakt, že u prominentních prvních objednavatelů (veskrze ředitelé místních firem) byl sice rozpočet opravdu přibližně 100 000 Kčs, ale reálné náklady se pohybovaly v jiných částkách,“ píše Bára Kaněv, která svá zjištění podložila rešerší dostupné literatury i informacemi od vlastníků šumperáků.

Šumperáky pod 5 milionů nejdou

Šumperáky jako novostavby už od pádu socialismu nikdo nestaví. To však neznamená, že by je nešlo koupit. V současnosti je inzertních nabídek několik.

Například v Chrudimi ho prodávají za 8 milionů. I přesto, že je dům udržovaný, je nutné počítat s rekonstrukcí, jak se upozorňuje v inzerátu. Jde o variantu, kdy stavebníci místo garáže v přízemí raději už zvolili dva pokoje.

Za částku 5 milionů je pak k mání šumperák v klidné části obce Babí u Náchoda. Užitná plocha domu činí 150 metrů čtverečních.

Za necelých 5 milionů si lze šumperák koupit i v městské části Karviná - Staré město. V tomto případě je už dům po rekonstrukci a lze v něm rovnou bydlet.

