Když chce mladý pár bydlet v secesní vile, nemusí obývat prostory, které vypadají právě jako z doby secese. Příkladem toho je zajímavě zrekonstruované bydlení v Praze, kterému rozhodně nechybí odvaha.

Povedená rekonstrukce secesního bytu v Praze. | Foto: se svolením Anny Svobodové, www.svobodovablaha.com

Secesní architektura v Praze - na procházce s Ilonou:

Zdroj: Youtube

Secese je mezinárodní umělecký sloh z přelomu 19. a 20. století a posledním stylem souhrnného umění, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Těžiště secese neleží jen ve vysokém umění, v malbě a sochařství, ale i v dekoraci a užitém umění. Tolik definice z internetové encyklopedie Wikipedia.

Právě v secesním duchu byla postavena jedna z vícegeneračních vil v Praze, v níž se rozhodl bydlet mladý pár. Jedno z pater bylo upraveno právě jeho živtoním potřebám. Projekt investor svěřil do rukou architektonického studia svobodová blaha.

Tři průchozí místnosti zůstaly

Návrh rekonstrukce prostoru s užitnou plochou přes 130 metrů čtverečních se plus minus držel stávající dispozice, jelikož s ohledem na povahu objektu nebylo možné výrazněji ustřelit, jak je obvyklé například u rodinných domů z 50. let. Proto se architekti drželi této vize, kdy domácnost rozdělili do dvou zón. A tedy:

Zůstala zachována původní koncepce tří hlavních průchozích místností, kdy ta první nově slouží jako obytná kuchyně. Prostřední místnost nese funkci pracovny s knihovnou a dvěma oddělenými šatnami. Třetí místnost představuje ložnice, ze které je nově přístupná druhá koupelna se sprchovým koutem. Ta původně sloužila jako kuchyňka, přístupná pouze z úrovně mezipodesty schodiště.

Druhá zóna bytu je chápána a užívána spíše jako prostornější pracovní koupelna s pračkou. Dále v ní je rezervní pokoj pro hosta či budoucí dětský pokojíček.



Citlivá pasáž? Stěna do haly

Jak doplnila autorka projektu Anna Svobodová, důležitým a citlivým tématem projektu byla stěna se vstupními dveřmi. Nový výrazný prvek ve schodišťové hale mimo jiné pracuje s různými typy skel a zrcadly.

„Stěna zároveň zajišťuje dostatek potřebného úložného prostoru při vstupu do bytu,“ uvedla Anna Svobodová.

Co čekat od interiéru

Interiér může na první pohled vypadat stroze, na druhý pohled už působí útulně. Bez povšimnutí tak nezůstávají znovu objevené původní stropní výmalby, které bylo možné částečně restaurovat.

„Jinde jsou podhledy doplněny o novou vrstvu výmalby, která se prolíná s atypickým a výrazným nábytkem, ocelovými překlady či klenutým stropem,“ doplnila Anna Svobodová.

Jak je u takovýchto projektů obvyklé, velký důraz byl v interiéru kladen na zvolené materiály. Nábytek tak je z mořené a olejované překližky v kombinaci s mořenou a lakovanou MDF. To vše je doplněno o fragmenty původního nábytku i například šuplíky V koupelně a kuchyni byl zase využit kámen a mosaz, který figuruje i v konstrukci dělící stěny, lišt nebo jako oplechování stěny u kuchyňské pracovní desky.