K tradičním stavením českého venkova neodmyslitelně patřívaly sedlové střechy. Nové objekty, které si v současné době lidé staví v menších obcích, se jim trochu vyhýbají. A to je škoda. Vlídný rodinný dům, který vznikl na Ústecku pod taktovkou studia 3+1 architekti, ukazuje, jak lze nápaditě možnosti sedlové střechy zúročit. Díky promyšleným přesahům má rodina k dispozici praktické zápraží i kryté terasy.

Architekt Plánička navrhl rodinný dům, který připomíná tradiční venkovská stavení. | Foto: Se souhlasem Pavla Pláničky

Majitelé pozemku na okraji dvoutisícové obce Povrly se při budování svého domova vydali netradiční cestou. Ke spolupráci přizvali architekta Pavla Pláničku a jeho kolegy z ústeckého studia 3+1 architekti.

Realizaci stavby vzali do svých rukou, většinu prací prováděli svépomocí. „V obci najdete domy, chaty i činžák, prostě stavební všehochuť řídnoucí do ztracena,“ říká Pavel Plánička.

Posezení ve stínu a v suchu

Investoři však měli k dispozici klidné místo blízko přírody, které nabízelo výhledy do krajiny. Architekt Plánička navrhl rodinný dům, jehož úzká dlouhá proporce dokonale souzní s okolím. Připomíná totiž tradiční venkovská stavení. Výsadní postavení přisoudil sedlové střeše. Její uplatnění v moderní architektuře provází často skepse.

„Projekty se sedlovou střechou většinou bojují. Hledají řešení, jak ji provést konstrukčně, jak ji efektivně prostorově využít a jaké proporce jí dodat, aby dům nepůsobil neohrabaně a těžce,“ vysvětluje Pavel Plánička.

Rodinný dům v Povrlech tahle zažitá schémata a skepsi alespoň částečně převrátil. Sedlová střecha tam není pouhým nostalgickým symbolem, ale stává se klíčovým motivem. Její výrazné přesahy vytváří kryté venkovní prostory kolem celého domu. Podél dlouhé západní fasády vzniklo kryté loubí, které chrání interiér domu před nechtěným sluncem a zároveň se dá za deště posedět na zápraží.

Dřevěné sloupy a trámy

Přesah střechy na jedné ze štítových stěn nabízí prostorné místo pro ukládání dřeva na topení, ale také pro kola a různé nářadí. Střecha chrání prostornou krytou terasu na druhé štítové stěně. Díky prosklené stěně s posuvnými dveřmi je terasa spojená s hlavním společenským prostorem v domě.

V přízemí má rodina k dispozici obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou.Zdroj: Se souhlasem Pavla Pláničky

Rozměrnou střechu pomyslně po celém obvodu domu podpírají dřevěné sloupy. Přiznané dřevěné trámy se objevují také v obytných místnostech přízemí a v krytých venkovních prostorech. „Dřevo v určených délkách, profilech a kvalitě pečlivě vybíral majitel domu,“ říká Plánička.

Dřevěné obložení chrání část fasády, která je blízko veřejné komunikace. Podle původního plánu ji měl pokrývat stejný materiál, který je na střeše. K obalení uliční fasády diagonálními šupinami vyvolávajícími lehké napětí mezi konzervativním tvaroslovím, které využívá známé materiály a abstraktní kůží domu, nakonec nedošlo. Majitelé domu před opláštěním plechem ustoupili, dali přednost obložení fasády dřevem.

Obyčejný, ale inspirativní dům

O vytápění se stará plynový kotel, rodina má k dispozici také klasická kamna. V interiéru dominuje bílá barva a světlé tóny, které si dokonale rozumí s dřevěnými trámy i solitéry. V přízemí má rodina k dispozici obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. Nachází se tam také ložnice rodičů a hygienické zázemí. V patře je dětský pokoj a místnost, kde mohou nocovat návštěvy.

Zařizování interiéru proběhlo v režii rodiny. Osvědčila při něm cit pro vlídnou uměřenost. Celá realizace proběhla relativně rychle, po třech letech od vzniku projektu už rodina bydlela v novém domově.

„Je to obyčejný dům na okraji vsi. Jestli to není málo, to se ukáže časem,“ uzavírá Plánička. Sluší se dodat, že vydařená realizace rozhodně může být inspirací pro podobné stavby.