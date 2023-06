Zbourat. Takový osud ještě docela před nedávnem hrozil více než 100 let starému objektu nevyužívané trafostanice v Lipnici nad Sázavou na Vysočině. Tým velmi schopných lidí kolem advokáta Jiřího Rokoského ji však přeměnil v moderní bydlení i ubytování, které nese název Trafajda.

Takto to vypadá v kuchyni. | Foto: se svolením Jiřího Rokoského a České ceny za architekturu

Když byla trafostanice postavena, psal se rok 1913. Rok, kdy ještě existovalo Rakousko-Uhersko. „A umíte si představit, že v dávných dobách, v letech 1921–1923, kolem naší trafačky chodil Jaroslav Hašek (v Lipnici je slavný spisovatel i pohřben – pozn.red.), když sepisoval Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války?,“ připomenul ve svém blogu zajímavou souvislost Jiří Rokoský.

S projektem se uchází o úspěch v rámci prestižní soutěže Česká cena za architekturu, do které Trafajdu přihlásil.

Sedlová střecha? To není nostalgie. Nabízí prostor a ochrání zápraží i terasu

Budova trafostanice v Lipnici nad Sázavou na Vysočině chátrala. Přes padesát let. Užitná plocha činí pouhých deset metrů čtverečních, ale přesto se do prostoru podařilo dostat vše potřebné, aniž by to uvnitř vypadalo stísněně. Obytný prostor má plnohodnotnou koupelnou, kuchyni a ložnici, přes níž se vstupuje na terasu.

„Záměr je veden linkami minimalismu a industrialismu a navrací trafostanici původní bílý kabát při zachování stávajícího objemu. Přední vstupní dveře se podařilo zachránit a prvky nalezené uvnitř jsme takzvaně upcyklovali,“ doplnil Rokoský. Zkrátka něco jako povedený tiny house.

Koupelna je doslova elektrizující.Zdroj: se svolením Jiřího Rokoského a České ceny za architekturu

Miniaturní prostor dostal industriální nádech. Autoři mysleli i na detaily, ve kterých se snažili připomínat původní účel budovy.

„Většinu originálních prvků jsme vyrobili sami. Například světelné trubice s nastavitelnými barvami, které designově navazují na starožitné funkcionalistické chromované osvětlení. Dále se jedná o orientační žárovku ve vodovodním potrubí, která se rozsvítí otočením kohoutku. Nebo je tu i ovládací panel pro historická průmyslová světla, která se rozzáří po zatáhnutí páky,“ přiblížil Jiří Rokoský.

Slamák v Liptovském Jánu vzdává hold lidové architektuře a ekologickému stavění

Autoři mysleli i ekologicky. Například tím, že zde klidně mohla být použita klasická splachovací toaleta. Nicméně kvůli snížení spotřeby vody je zde toaleta kompostovací.

Dále jsou zde užity principy cirkulární ekonomiky. Trafajdu si lze pronajmout podobně jako víkendovou chatu nebo hotelový pokoj. „Výnosy z pronájmu zpětně slouží k úhradě nákladů na rekonstrukci. A výnosy, které náklady převýší, budou využity na záchranu další podobné stavby,“ slibuje Jiří Rokoský.

Z ložnice je krásný výhled po okolí.Zdroj: se svolením Jiřího Rokoského a České ceny za architekturu

Trafostanice je zařízení, které může měnit velikost elektrického napětí. To, které se používá pro přenos energie na velké vzdálenosti prostřednictvím drátů na vysokých stožárech, je obvykle velmi vysoké. Ale napětí, které se používá pro domácí spotřebiče, je mnohem nižší. O snížení z tisíců voltů na běžných 230 voltů se postará právě trafostanice.