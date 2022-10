Tuctový řadový dům z devadesátek prokouknul. Teď se jím lze chlubit i v Praze

Před rekonstrukcí to byl běžný řadový dům v lokalitě Dědina na Praze 6 postavený z materiálů, které byly k dispozici na počátku 90. let. Tedy nic, za co by se majitel měl stydět, ale také nic na chlubení. Až povedená rekonstrukce mu vrátila punc novostavby a splnila požadavky bydlení pro 21. století.

Schodiště bylo limitním prvkem při rekonstrukci. Musely zůstat na místě. | Foto: se svolením Jana Dražana a Grand Prix architektů