Rekonstrukce staršího domu nemusí být vůbec fádní. Příkladem takovéhoto počinu je objekt u Brna. Zde se architektům podařilo vytvořit velmi zajímavý vzor, jak desítky let starou nemovitost přeměnit na moderní bydlení odpovídající všem požadavkům 30. let 21. století.

Dvojdomek z 50. let se změnil k nepoznání. | Foto: se svolením Jiřího Alexandera Bednáře

Padesátá léta v Česku. Poměrně drsná doba, kdy byl utužován komunistický režim, země se pořád ještě nevypořádala s následky II. světové války a po úmrtí prezidenta Zápotockého se v roce 1957 třetím komunistickým prezidentem stává generální tajemník ÚV KSČ Antonín Novotný se všemi následky. Přesně v této době vznikl i dvojdomek v Ostopovicích na Brněnsku. Příliš se nevymykal tehdejší architektuře, zapadal spíše do jisté nudy a šedi. Co však z něj vzniklo po nedávné rekonstrukci, to už kolemjdoucích budí údiv a u části z nich jistě i závist.



Dům, co přišel o labyrint pokojů a chodeb

Dům je v majetku velké rodiny. Její členové nechtěli žít o samotě každý ve svém pokoji, ale naopak čas trávit spolu ve velkém prostoru. Úkol pro architekty tak zněl jasně: Dům je potřeba otevřít.

A otevřeli ho možná ještě více, než by mohlo mnohé napadnout. Úkolu se zhostilo šikovné studio ORA ve složení Jan Veisser, Jan Hora a Barbora Hora.

„Místo labyrintu komor a pokojů je nyní rozlehlý společný prostor s ohništěm uprostřed. Aby prostor nebyl pouze rozlehlý a měl i kvalitu výšky, nad částí obytného prostoru je odstraněn strop, čímž vznikl prostor pro odpočinek a vysedávání s hernou v patře. To posiluje rodinnou pospolitost. V patře jsou okolo herny situované pokoje dětí,“ uvedl Jan Veisser.

Nečekané otevření do zahrady.Zdroj: se svolením Jiřího Alexandera Bednáře

Hravý interiér, velkolepý exteriér

Interiér je koncipován jako velmi přívětivý, až hravý. Zaujme zajímavě řešená koupelna, kuchyně trochu připomínající dětské kostky, smysl pro každý detail i také prvky, které odkazují na historii objektu. Například zábradlí.

Největší proměny objekt doznal na exteriéru. Velmi odvážně vypadá vikýřové okno na jinak běžném tvaru domu z 50. let. Bydlícímu nabízí až panoramatický výhled na dění na ulici.

Z druhé strany je pak dům zcela otevřen do krajiny, kdy je budova z přibližně 75 procent prosklena. Nutno dodat – vypadá to nečekaně, ale o to více moderně a svěže.

„A dvorek? Ten již není utilitárním prostorem, od kterého se dům odvrací, neb slouží primárně k produkci. Naopak je to prostor k rekreaci, kam se dům chce vpít – hlavní obytný prostor šíří svůj vliv skrze novou verandu. V teplých měsících je dvorek přirozeným rozšířením obytného prostoru,“ popsal Jan Veisser.