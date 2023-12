Fallingwater nebo také Edgar J. Kaufmann Senior Residence. Slavná vila z 30. let minulého století, která dodnes vzbuzuje údiv a respekt. Podle mnohých jde dokonce o vůbec tu nejatraktivnější stavbu v USA, která je určena k bydlení.

Fallingwater je jedno z Wrightových mistrovských děl, nejen pro jeho dynamiku, ale především pro jeho začlenění do přirozeného okolí. | Foto: Wikimedia Commons, Lykantrop, volné dílo

Jak vypadá slavná Edgar J. Kaufmann Senior Residence:

Zdroj: Youtube

Nejdůležitější budova 20. století, nejlepší dílo americké architektury všech dob a jedno z TOP 50 míst k životu. Takto je označována vila Fallingwater v jihozápadní Pensylvánii v USA. Postavena byla podle návrhu věhlasného architekta Franka Lloyda Wrighta v roce 1935.

Kdo vilu nyní využívá?

Dům si nechal postavit majitel obchodního domu v Pittsburghu Edgar J. Kaufmann starší. „Rodina Kaufmannových vlastnila Fallingwater až do roku 1963, kdy Edgar Kaufmann junior daroval nemovitost organizaci Western Pennsylvania Conservancy, aby byla dále využívaná jako muzeum. Od té doby navštívilo tento architektonický zázrak více než pět milionů lidí,“ připomenul cestovatelský web Visit Pittsburgh.

Velká turistická atrakce

Fallingwater je rovněž na seznamu UNESCO. Stejně jako další díla Franka Lloyda Wrighta, který je považován za největšího amerického architekta 20. století.

Jak bydlel Oldřich Nový? Slavný filmový milovník žil v nádherném secesním domě

„Ten se v případě slavné americké vily inspiroval přírodou. Šlo mu o harmonické spojení vily a přírody. Jeho počin lze označit za příklad organické architektury,“ uvedl web Faliingwater.

„To, co Wright navrhl, odráží divočinu okolní krajiny. Chodby plynou jako lesní stezky a vracejí se zpět. Otevírají se i do místností jako nečekané louky,“ popsal filozofii budovy například New York Times.

Život s vodopádem

Vila byla postavena nad vodopádem Bear Run. Majitel Kaufmann měl původně přání, že by se něj mohl ze svého domu zpovzdálí dívat. Wright mu to ale rozmluvil.

„Chci, abyste s vodopádem žili, ne se na něj jen dívali,“ popsal Wrightova slova web BBC.

V ložnici visí i obraz od Pabla Picassa:

Po několika měsících přemýšlení o tom, co by ten dům mohl být, se tedy Wright pustil do práce a vytvořil sadu nádherných kreseb v rekordním čase.

„Ty znázorňovaly třípatrový dům vyvýšený nad vodopádem a odvážnou hru s vyztuženým betonem, ocelí, sklem a místním kamenem. Bylo to, jako by dům měl být zasazen mezi stromy, skály, řeku a vodopád,“ připomenul BBC.

Obří popularita

Vila Fallingwater vždy budila velký obdiv a zůstalo tomu dodnes. „Z pohledu sociálních sítí jde o nejoblíbenější budovu ve Spojených státech,“ uvedl americký zpravodajský web CBS News. Porazila tak například i takovou ikonu, jakou je Empire State Building. Ten skončil až druhý na seznamu sestavovaného podle toho, jak pozitivně je na sociálních sítích daný objekt přijímán.

Podobnost s Vilou Tugendhat

Vila Fallingwater může mnohým připomínat i jednu slavnou českou stavbu – Vilu Tugendhat v Brně. Tu navrhl německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Tedy ve stejné době jako Frank Lloyd Wright dům pro rodinu Kaufmannových.

Vila v Českém Krumlově měla složité podmínky pro stavbu. Vydělala na nich

„A právě spolu s Le Corbusierem, Alvarem Aaltem nebo Frankem Lloydem Wrightem je Ludwig Mies van der Rohe všeobecně považován za jednoho z průkopníků moderní architektury,“ píše se například v internetové encyklopedii Wikipedia.