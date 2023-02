Modernisté tehdy holdovali pro funkcionalistickou střídmost v podobě plochých střech a pásových oken. Pro romantizující typové domky se sedlovou střechou, hrázděním, kamennou podezdívkou a cihelnými obklady, inspirovanými anglickým venkovem, moc pochopení neměli. Mnozí proroci skvělého průmyslového světa jim nedávali naději na více než jednu generaci.

Zatracované vilky v historizujících slozích na Hřebenkách ale pořád stojí a vyrostla v nich řada generací.

„Zapustily tam kořeny stejně jako stromky, z nichž v ulicích vyrostla mohutná stromořadí. A přitom je dnes možné i tyto domy zateplit, osadit tepelným čerpadlem s podlahovým vytápěním, rekuperací odstínit nebezpečný radon unikající z podloží, injektáží stabilizovat kapilární vzlínání vlhkosti. Dobovému modernistickému kritikovi by asi v tomto ohledu spadla brada,“ říká Jakub Filip Novák ze studia No Architects.

Změna dispozice, modernizace

Jak by se zastáncům racionálního funkcionalismu zamlouvala proměna, kterou prošla jedna z kdysi zatracovaných vilek díky No Architects, lze odhadnout jen stěží. Měřeno současnými požadavky a kritérií, jde o mimořádně vydařenou kompletní rekonstrukci a přístavbu, provedenou s pokorou a citem.

„Když jsme omšelý dům poprvé uviděli, nevypadal na noblesní rezidenci. Bylo jasné, že potřebuje rekonstrukci. Náš projekt ale s domem ani zahradou nesoupeřil. Spíše šlo o rehabilitaci. Prostor jsme vyčistili, přešili a sjednotili nesouměrné záplaty. Upravili střih na míru, dali novou podšívku, místo knoflíků přidali zip a celý ho prodloužili. Pořád je to stejný kabát. Jen v něm najednou není zima a skvěle se nosí,“ vysvětluje Daniela N. Baráčková z No Architects.

Ozvláštňujícím prvkem jsou atypické lavice k sezení v obývacím pokoji.Zdroj: Se souhlasem Studia Flusser

Opravená fasáda zůstala věrná romantizujícímu anglickému stylu. Interiér je naproti tomu minimalistický. Architekti se snažili vcítit do původní architektury domu a zároveň do něj jemně zakomponovali individuální životní zkušenost a inspiraci obyvatel domu Japonskem na jedné straně a světem Velké Británie na straně druhé.

Obytný prostor rozšířila přístavba citlivě provedená v původním duchu o další dva pokoje a koupelnu. Došlo také ke změně dispozice, díky níž je kuchyně propojena se zahradou. Rodina má v přízemí k dispozici prostorný obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. V suterénu vzniklo fitness a v patře se nachází ložnice s velkorysou šatnou a dětský pokoj.

„Jako poctu původním stavebníkům jsme přidali jedny speciální dveře do dětského světa fantazie, kam může každý dospělý jen pokorně na kolenou,“ popisuje hravý detail Jakub Filip Novák. Obyvatelé domu mají k dispozici tři koupelny.

Sto let stará vila nutně potřebovala kompletní technickou modernizaci. O teplou vodu na mytí stejně jako o topení se stará tiché tepelné čerpadlo vzduch voda. Tepelnou stabilitu a komfort přízemní části domu zajišťuje vytápěná dubová podlaha, zatímco v suterénu a odpočinkové zóně na patře s ložnicemi a šatnou je možná individuální a rychlá regulace topnými tělesy. Samozřejmostí je pak hospodaření se zachytávanou dešťovou vodou nebo sofistikovaná elektroinstalace, zahrnující bezpečnost i uživatelský komfort.

Azurově modrá a pistáciová

V interiéru souzní dokonale sladěná barevná paleta se střídmým a funkčním zařízením. Nádech nostalgie vnášejí do prostoru tlumené odstíny, které se propisují celým domem. Spolu s bílou použili architekti v kuchyni azurově modrou a na dřevěné obklady stěn na chodbách a schody zase pistáciově zelenou. Celý prostor přízemí sjednocují podlahy z masivního dubového dřeva. Stejně jako parkety v patře, masivní jídelní stůl nebo knihovna budou tyhle materiály časem stárnout spolu s domem.

Kuchyňskou linku, noční stolky, šatnu, stejně tak čalouněné postranní lavice k sezení, které připomínají venkovský styl dávných časů, navrhli architekti na míru a nechali vyrobit v truhlářské dílně. Pohráli si s detailní kresbou, kterou objevíte při pozorném pohledu na obklad. Veskrze současná podoba interiéru ukazuje cestu, kterou se lze při proměně podobných prostorů s pokorou vydat, aby dům nabídl pohodlné bydlení, ale zároveň neztratil nic ze svého kouzla.

No Architects

Studio No Architects je vystavěno na spolupráci architekta Jakuba Filipa Nováka a vizuální umělkyně Daniely N. Baráčkové. Tato spolupráce zahrnuje kolektiv interních i externích spolupracovníků schopných pokrýt celou škálu specializovaných profesí, kterou vydařená architektura vyžaduje. „Zajímají nás citlivá řešení dotažená do detailu, která odrážejí jedinečný příběh každého záměru a každého klienta. Zaměřujeme se na všechny oblasti architektonického a urbanistického navrhování, a to ve všech projekčních stupních – od studie až po prováděcí projekty včetně autorských dozorů.“ Na projektu nazvaném jednoduše Pod Vrškem se podílela také architektka Lenka Juračková. Za své realizace získalo studio No Architects řadu ocenění.