Dům snů? Kousek za Prahou vyrostlo působivé stavení podle učení Feng-šuej

„Investor chtěl mít víkendový dům, který bude dostatečně komfortní pro rodinu s dětmi,“ uvedl architekt František Brychta s tím, že i po rekonstrukci a dostavbě měl dům zapadnout do okolní zástavby. To se povedlo náramně a směle tak mohl být přihlášen i do prestižní architektonické soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu.

Architekt František Brychta připomněl, že se při tvorbě návrhu přestavby musel vypořádat s napjatými sousedskými vztahy, celkově malou plochou parcely a také podmínce, aby z nemovitosti byl co nejlepší výhled na Strachotínský rybník, Novomlýnské nádrže i Pálavu.

Vrátka i stěny z cihel

„Stavba si však striktně zachovává lokální tvarosloví i tradiční konstrukci. Tedy, že se vstupuje vrátky, zděné stěny jsou z cihel, krov je dřevěný a střechu tvoří pálené tašky,“ popsal Brychta.

Interiér překvapuje rafinovaností, chytrostí a nevšedním designem. Už na první pohled zaujme barevnost, kdy jsou vnitřní prostory laděny do přírodních barev a kdy s teplými odstíny dřeva kontrastují studené betonové stěrky.

Z ložnice je výhled na Strachotínský rybníkZdroj: Se svolením Františka Brychty a Grand Prix architektů

Ve spodní části je obývací část. Srdcem domu se stal krb, který je na základě svého neobvyklého válcového tvaru skutečným výtvarným prvkem interiéru.

V patře je ložnice i s kýženým výhledem po nádherném okolí, který umožňuje velkoformátové okno.

Vše se tak podařilo, jak má, a jak si investor přál. Původně chladný sklep se zároveň stal ukázkou moderního bydlení, které ve finále nemusí být jenom na víkend.