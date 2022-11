V přízemí domku v Praze – Šeberově se nachází koupelna se sprchovým koutem a WC o výměře tří metrů čtverečních, která je zároveň využitelná, když se pracuje na zahradě. Zkrátka aby se při potřebě nemuselo do hlavního domu a nebylo to tak daleko. Dále je zde terasa, kterou rodina využívá pro cvičení jógy.

V patře je balkón, do kterého vede cesta venkovním schodištěm. Z balkónu je pak vstup do místnosti. Do necelých 15 metrů čtverečních se podařilo dostat kuchyňskou linkou, jídelní stůl a rozkládací pohovkou. Mlynářskými schody je přístupné patro na spaní. Takový otevřený a vzdušný pokojík pak má výměru osm metrů čtverečních.

„V zábradlí patra jsou otvíratelné dvířka pro lepší sledování televize. Pod schody je vestavěná skříň,“ uvedl architekt Martin Poldauf z architektonického studia Prajaga.

Celoročně obyvatelný domek stojí na ocelové konstrukci. Stavělo se systémem two by four. Obložení je z modřínových palubek. V interiéru pak jsou použity velkoplošné smrkové biodesky. Celá výstavba dřevostavby systémem two by four se odehrává přímo na staveništi. Z toho vznikl také český název - letmá montáž, uvedl odborný web drevostavitel.cz.

Za výhody tohoto postupu se považuje mimo jiné, že tak lze stavět i v místech, kam se těžko dostane těžká technika. Pozitivem je i možnost úprav během stavby i skutečnost, že dům nemusí vzniknout pouze na základové desce, ale i na základových pasech či pilotech.

Na druhou stranu jde o časově náročnější stavbu než v případě využití již připravených stavebních dílců, nelze příliš stavět v nevyhovujícím počasí a musí se najít prostor pro uskladnění nemalého množství stavebního materiálu, což obnáší riziko poničení či krádeže.