Litevský diskař Mykolas Alekna překonal nejstarší mužský atletický světový rekord. Na nedělním vrhačském mítinku v Ramoně hodil jednadvacetiletý úřadující mistr Evropy 74,35 metru a o 27 centimetrů vylepšil výkon Jürgena Schulta z někdejší NDR z roku 1986.

Litevský diskař Mykolas Alekna překonal nejstarší mužský atletický světový rekord. | Foto: Profimedia

Nový světový rekordman dokázal něco, co se nepodařilo v úspěšné kariéře jeho otci Virgilijovi, dvojnásobnému olympijskému vítězi i mistru světa. Jeho maximem je výkon 73,88 z roku 2000 a patří mu s ním nyní nově "až" třetí místo v historických tabulkách.

"Ještě to pořádně nechápu, jsem trochu v šoku z toho, co jsem dokázal," citoval Mykolase Aleknu server televize LRT. "Byl to skvělý závod v podmínkách vhodných na světový rekord…, silný vítr, teplo. Hod se mi technicky povedl a jsem šťastný," dodal.

Alekna vstoupil do sezony s osobním rekordem rovných 71 metrů a už na začátku dubna se zlepšil na 71,39. Na mítinku Oklahoma Throws Series nyní přehodil v každém ze šesti pokusů sedmdesátimetrovou hranici. Hned prvním hodem se jako pátý muž v historii dostal za 72 metrů (72,21), ve třetím kole přidal 72,89 a nejdál poslal dvoukilové náčiní v páté sérii. Rozhodčí napoprvé naměřili dokonce 73,41, následně výkon mírně upravili. Nový světový rekord jako každý jiný ještě podléhá ratifikaci Světové atletiky.

"Světový rekord pro mne nebyl v této sezoně cíl. Tím je olympijské zlato. Na to se zaměřuju víc," řekl Alekna s vyhlídkou na letní hry v Paříži.

Stříbrný a bronzový medailista z posledních dvou MS Alekna se dočkal gratulace od svého předchůdce. "Skvělý výkon, teď jsi ten nejlepší ze všech ty," napsal olympijský šampion ze Soulu 1986 Schult na instagramu. Ztrátu rekordu přijal s klidem. "Mohl jsem se na to 38 let připravovat a věděl jsem, že se to může stát. Vždycky tu byl někdo, kdo to mohl dokázat, Virgilijus Alekna, Lars Riedel, Daniel Stahl nebo třeba Robert Harting… A teď ho má Mykolas," řekl agentuře SID brzy čtyřiašedesátiletý Němec.