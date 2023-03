Koulař Staněk se znovu raduje z medaile. V Istanbulu získal stříbro

I když závodnice USK Praha nastupovala se třetím nejlepším výkonem z finalistek, krátce před finále by na sebe nevsadila. „Moc dobře jsem se necítila. Rozcvičení bylo pro mě neuvěřitelně těžké. Prala jsem se s technikou a vůbec si nevěřila,“ prozradil v rozhovoru pro České televizi.

„Nechápu, že jsem mohla skočit tak vysoko, a tak jsem spokojená,“ pokračovala Švábíková, která se v roce 2018 stala juniorskou mistryní světa, ale v sobotu vybojovala první medaili na velké seniorské akci.

Čtyřstovkařky čeká ještě štafetové finále

Ve finále bojovali i tři čeští čtvrtkaři. Relativně nejblíž k medaili měla Lada Vondrová, která však nakonec podle cílové fotografie podlehla ve shodném čase 51,73 Rakušance Goglové-Walliové. Pro zlato si doběhla dalším časem pod padesát vteřin Nizozemka Femke Bolová (49,85).

Tereza Petržilková (52,81) pořadí uzavírala, ale Češky zanechaly dobrý dojem. „Myslím, že jsem tam neudělala nic takticky špatně, ale ta Rakušanka mě trochu štve, byla tam o prsíčka dřív,“ vykládala v rozhovoru pro ČT Lada Vondrová. Obě čtyřstovkařky ještě nemají v Istanbulu hotovo. Na závěr šampionátu je čeká finále štafety.

Páté místo jako Vondrová bral i Matěj Krsek. První dráha zůstala ve finále volná. Český finalista běžel ze třetí. Rval se, co to šlo, ale na seběhu po prvním kole se prosadil zkušený Španěl Oscar Husillos. Krsek tam trochu zaváhal pak už soupeře marně stíhal.

Atleti na halovém ME postupují do finále, Mäki překonala zdravotní problémy

Bylo znát, že tři ostré závody během dvou dní se na kondici podepsaly. Kladenský sprinter doběhl do cíle v čase 46,48. Titul mistra Evropy slavil famózní Nor Karsten Warholm (45,35).

„Bylo to docela těžký. V nohách jsem cítil dva páteční závody, ale dívám se na to tak, že jsem do Istanbulu přijel s jedenáctým časem a odjíždím pátý. Navíc jsem si v semifinále zaběhl osobák, nabral spoustu zkušeností a získal nová přátelství, takže jsem spokojený,“ říkal Matěj Krsek.

Mäki odstoupila z finále patnáctistovky

Prvního velkého seniorského finále si velice cení. „Věřím, že páté místo je tím správným odrazovým můstkem k letní sezoně, a že s novým trenérem Zahořákem jdeme správným směrem,“ dodal unavený, ale spokojený závodník.

Krsek před halovým šampionátem: Do strkanice nepůjdu. Nechci riskovat zranění

Kristiina Mäki nebyla ve své kůži a z finále na 1500 metrů odstoupila necelá dvě kola před cílem. „Asi se nedějou zázraky, ale nešlo to. Neměla bych to dělat, že zastavím, ale prostě to bylo špatné,“ krčila rameny.