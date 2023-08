/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Počítalo se, že by tyčkařka Amálie Švábíková mohla ve finále zabojovat o přední příčky na úrovni jejího osobního rekordu (472 centimetrů). Ovšem slabší výkon 450 stačil na mistrovství světa jen na jedenácté místo.

Amálie Švábíková ve finále nenavázala na úspěšnou kvalifikakci | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Optimistická vize vycházela i z toho, že v pondělí rodačka z Kadaně obstála v těžké kvalifikaci. Na druhý pokus zdolala limit 465 centimetrů a všechno vypadalo sluníčkově. Jenže ve středu večer se jí zdaleka tak nevedlo.

„Mrzí mě to, určitě jsem měla navíc. Nedokázala jsem se ale vyrovnat s rozběhem, jednou jsem byla daleko, jindy zase moc blízko. Přitom vůbec nefoukalo, bylo to jen o mně. Nedokázala jsem to chytit,“ krčila rameny držitelka bronzu z letošního halového ME v Istanbulu.

V hledišti měla silnou podporu včetně svého přítele desetibojaře Ondřeje Kopeckého a jeho trenéra Romana Šerleho. „Přítomnost partnera na tribuně mi pomáhá. Jen mě mrzí, že jsem ho a další blízké nepotěšila nějakým pěkným výsledkem. Věřím, že se na mě nezlobí a ještě spolu nějaké finále zažijeme,“ přála si svěřenkyně trenéra Štěpána Janáčka.

Nervozita sehrála svou roli

Svou roli sehrála i nervozita. „Ta je právě spojená s nevyběhaným rozběhem. Věřím, že až se v tom zlepším, bude to fungovat. Byla jsem hodně soustředěná, ale jinak na sobě nervozitu nepociťuju. Mám dobrou hlavu, dokážu se vyhecovat na třetí pokusy, ale chybovala jsem v rozběhu, z toho jsem znervózněla. To sehrálo hlavní roli.“