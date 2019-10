Stříbrný z minulého šampionátu v Londýně hodil 82,19 metru a skončil pátý. Výsledkem tak napodobil překážkářku Zuzanu Hejnovou, což jsou jediná dvě česká bodovaná umístění. Před mistrovství světa by oštěpař Dukly takové umístění možná bral. Do Kataru přijel jako patnáctý na světě, ale s výkonem spokojený není.

„Věřil jsem si, že budu výš než v tabulkách. Páté místo se nedá hodnotit špatně, ale po průběhu a možnostech, kdy jsem to na medaili teoreticky mohl úplně v pohodě zvládnout, to mrzí. Visela docela nízko,“ vyprávěl Vadlejch, který byl posledním českým zástupcem na šampionátu.

Dva dny po sobě to nejde

Podepsal se na finále nový systém, kdy se poprvé kvalifikace a finále konaly ve dvou dnech za sebou? „Na sto procent, o tom jsem přesvědčený. Deset z dvanácti nás hodilo ve finále míň než o den dřív. Většinou jsme se viditelně trápili,“ přiznal atlet, který se do finále kvalifikoval výkonem 84,31.

„Nebyl jsem tak rozbitej, jak jsem předpokládal, takže jsem na tom byl poměrně dobře. V rozhazování jsem se cítil o mnoho líp. Bohužel pak jsem první pokus relativně pokazil a už jsem se do závodu pořádně nedostal,“ krčil rameny.

Věřil však, že útlum překoná. „Po třetím pokusu jsem si opravdu myslel, že hodím ještě o dost dál, ale pak mi zničehonic odešla technika. Ač jsem s tím bojoval do posledních chvil, a s trenérem jsme se snažili něco vymyslet, tak se to nepovedlo zvrátit,“ prozradil svěřenec Jana Železného.

Nečekaným mistrem světa je Anderson Peters. Teprve jednadvacetiletý oštěpař z karibského ostrůvku Grenada, osmý v letošních tabulkách, hodil v první sérii 86,89 a nikdo z favoritů ho už nepřekonal. Stříbro patří Estonci Magnusi Kirtovi (86,21) a bronz získal obhájce titulu Němec Johaness Vetter (85,37).

Vítěz je pro Vadlejcha do jisté míry překvapením. „Ale ne zase nějak obrovské. Povedly se mu letos tři závody s dlouhými hody. Počítal jsem s ním jako s jedním z adeptů na medaili,“ konstatoval.

Zranění a zdržení

Jako začátek nové éry mužského oštěpu to nepovažuje. „Je to furt stejné. Jsou to pořád titíž lidé jako v posledních Letech. Opakují se a minimálně příští rok se ještě budou opakovat.“

V závěru byla soutěž přerušena kvůli zranění Kirta. Plochu Chalífova stadionu opouštěl Estonec, který je letos podle dosaženého výkonu, světovou jedničkou, na pojízdných nosítkách. „Nevím, jestli si zlomil, nebo vykloubil rameno. Prakticky nemohl zvednout ruku. Těžko říct, jak to bylo vážné. To finále ještě prodloužilo, všechny nás to zastavilo,“ litoval soupeře i zdržení.