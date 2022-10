Barbora Špotáková ukázala, že i po čtyřicítce dokáže konkurovat nejlepším. Na mistrovství republiky v Hodoníně vybojovala patnáctý titul. V rámci Diamantové ligy se nejlépe umístila v Chořově, kde obsadila druhé místo v sezonním maximu 62,29. Podařilo se jí také postoupit do finále DL, kde skončila pátá. Mistrovství Evropy v Mnichově pro ni bylo poslední velkou akcí v kariéře a rozloučila se ve velkém stylu - posledním pokusem si zajistila zisk bronzové medaile.

Vadlejch má svůj rituál. Když vařím kávu, je to pro mě obřad, říká český oštěpař

A do třetice oštěpař. Vítězslav Veselý zazářil na mistrovství ČR v Hodoníně. Na stadionu, kde začínal s atletikou, si získal šestý titul, který ozdobil kvalitním výkonem 85,97. O MS v Eugene přišel kvůli nemoci, ale dokázal se připravit na ME v Mnichově, kde skončil na čtvrtém místě. O pódium ho připravil až v závěru soutěže Fin Lassi Etelätalo.

Mezi oštěpaře by se mohl vklínit koulař. Tomáš Staněk vstoupil do sezony kvůli zranění až při republikovém šampionátu v Hodoníně, kde získal šestý titul. MS v Eugene se rozhodl vynechat a soustředil se na mistrovství Evropy v Mnichově. Už před ním potvrdil stoupající formu, když v lucemburském Schifflange zaostal výkonem 21,94 jen sedm centimetrů za vlastním národním rekordem z roku 2017. Na ME se pak po čtyřech halových cenných kovech konečně dočkal velké medaile i pod širým nebem. V Mnichově si na krk pověsil bronz.

Špotáková: Jsem vděčná, že jsem mohla prožít tak úspěšné roky. Chci to vracet

Přehled dalších atletů, kteří figurují v elitní desítce: Radek Juška (dálka), Kristiina Mäki (1500 m), Eliška Martínková (chůze), Nikola Ogrodníková (oštěp), Patrik Šorm (400 m), štafeta mužů na 4x400 m.

Další pořadí: 11. Dorota Skřivanová (víceboj) 222 b., 12. Jan Štefela (výška) 208, 13. Lada Vondrová (400 m) 143, 14. Nikoleta Jíchová (400 m přek.) 92, 15. Nikol Tabačková (oštěp) 91.