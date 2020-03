V Dauhá měli závodit oštěpaři a koulaři, takže se mohli představit Jakub Vadlejch a Tomáš Staněk. V programu obou čínských mítinků měly být ženský oštěp a závod na 400 metrů překážek žen, kde mohly závodit Nikola Ogrodníková s Barborou Špotákovou nebo Zuzana Hejnová.

K odložení pořadatelé přistoupili vzhledem ke globální situaci. Katar na 30 dnů zastavil veškeré národní i mezinárodní akce a z řady zemí je tam zakázáno vyjet. V Číně je epidemie na rozdíl od Evropy na ústupu a konaly se tam první atletické závody, ale pořadatelé měli málo času na přípravu a vzhledem k omezení cestování by bylo pro sportovce obtížné se na mítinky dostat.



Mítink v Šanghaji, který měl být 16. května, se uskuteční 13. srpna. To by mělo být čtyři dny po skončení olympijských soutěží. Termíny závodu v Dauhá a stále nespecifikované druhé čínské destinaci ještě organizátoři neurčili. Je ale možné, že budou až po finálovém mítinku v Curychu naplánovaném na 11. září.

Aktuálně by měla Diamantová liga začít 24. května ve Stockholmu, vzhledem k šíření koronaviru se ale i nad tímto termínem vznáší velký otazník. Nereálný se zdá aktuálně být závod v Itálii naplánovaný na 28. května do Neapole, protože právě země na Apeninském poloostrově je nejvíce postiženým evropským státem.

Diamantová liga má od letoška inovovaný formát. Hlavní program mítinků byl zkrácen ze dvou hodin na 90 minut, což vedlo ke snížení počtu diamantových disciplín ze 32 na 24. Z programu Diamantové ligy pro tuto sezonu vypadly dvoustovka, disk, trojskok a běh na 3000 metrů překážek mužů i žen, což vyvolalo vlnu nevole mezi atlety závodícími v těchto disciplínách. Finálový mítink bude pouze jeden místo dřívějších dvou. Potrvá dvě a půl hodiny.