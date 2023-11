Tradice zůstala neporušena. Při vyhlášení ankety Atlet roku 2023 se úspěšní reprezentanti v přímém televizním přenosu opět představili v roli účinkujících. Tentokrát se za mikrofony objevilo kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová, které na MS v Budapešti získalo bronz ve smíšené štafetě a v anketě skončilo rovněž třetí.

Smíšená štafeta se proměnila v hudební skupinu | Video: se svolením Matěje Krska

Prvně jmenovaný se jako milovník hry na klavír ujal kláves, druhý sprinter si na krk pověsil kytaru a dívčí sekce zpívala o tančila. Nechali se inspirovat někdejším hitem skupiny ABBA Money, Money, Money, přičemž z českého textu zaznívalo, že čtvrtkaři zpívají právě o jediné dráhové disciplíně, v níž společně nastupují muži a ženy.

Kladenský atlet Matěj Krsek skončil navíc v anketě individuálně osmý, a tak si sobotní večer po všech stránkách užíval. „Kvůli zkoušce, generální zkoušce a vlastnímu vystoupení to bylo pro mě jako účinkujícího trochu náročné a hektické, ale stálo to za to,“ vyprávěl trojnásobný mistr republiky na čtyřstovce.

Motiv písně se nabízel: relativně mladá disciplína a medaile. Nebyl to jen bronz z Budapešti, ale i zlato z Evropských her, kde místo Šorma startovat Vít Müller. „Nějak vešlo v známost, že hraju na piano, o Patrikovi se myslelo, že je kytarista. Nakonec se sice ukázalo, že na kytaru nikdy nehrál, ale nápad už byl na světě,“ líčil Krsek okolnosti vzniku hudebního čísla.

Zdroj: se svolením Matěje Krska

Do scénáře zapadalo i to, že slavnou švédskou kapelu také tvořili dvě ženy a dva muži. „Skladbu jsme dostali jako hotový produkt. Naučili jsme se text, holky musely navíc zvládnout choreografii, což byla největší práce. Tereza a Lada zpívaly, ale i tancovaly, a při tom nesměly udělat chybu. Kdežto my s Patrikem jsme se jen vlnili na místě,“ vykládal s úsměvem.

ABBA mohla spíš oslovit rodiče atletů

O živé vystoupení se však nejednalo. „Nene, bylo znát, že je to z playbacku. U nás sportovců se to dá pochopit, byli jsme rádi, protože s koncerty nemáme žádné zkušenosti,“ pokračoval člen AC Tepo Kladno s tím, že do zvuku sklady přispěla čtveřice jen zpěvem.

„I elektronické piano, u nějž jsem stál, bylo do písničky předem namixované. Z velké části bych to v běžných podmínkách zahrál, ale musel bych se na to připravovat. Jenže teprve ve čtvrtek o půlnoci jsem se vrátil ze soustředění, takže to jinak nešlo, a tak jsem fakt kvitoval, že to bylo na playback,“ přiznal.

Protože je Matěj Krsek ročník 2000, popové popěvky švédských hitmakerů ABBA ho nezasáhly. Byla to spíš muzika jeho rodičů. „Nemám k tomu žánru žádný vztah, ale jejich hudbu vnímám jako klasiku konce minulého století. Určitě to byla skvělá skupina a má přesah pro další generace,“ přemítal závodník, který vyznává jiný hudební styl.

Poslední dva týdny se připravoval na soustředění v Portugalsku. „V Monte Gordo jsme nabírali velký tréninkový objem, ale bylo to s nízkou intenzitou. Obnášelo to dlouhé běhání a hodně posilování. Momentálně se zotavuji z únavy, navíc jsem trochu nachlazený a v pátek měl teplotu, takže s vystoupením to bylo trochu na hraně,“ dodal.