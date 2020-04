Dějí se to zvláštní věci. Atletické výkony z letošní nejisté sezony nebudou mít vliv na nominaci na odložené olympijské hry. Až se začne někdy v létě závodit, může být motivace startujících blízko bodu nula.

Šéftrenér atletiky Jan Netscher | Foto: Ivana Roháčková

Vedení Světové atletiky přerušilo kvůli pandemii koronaviru období kvalifikace na OH 2021. Za nezvyklým řešením lze najít fakt, že nyní v různých částech světa panují odlišné podmínky pro přípravu a bylo by teď nefér sbírat body do rankingu, který je jednou z možností, jak se probojovat do Tokia.