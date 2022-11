„Byl to celoživotní sen. A že se mi to povedlo už v prvním závodě sezony, to byla sladká tečka hned na začátek,“ usmíval se při slavnostním vyhlášení ankety v pražském hotelu Ambassador.

Vadlejch má svůj rituál. Když vařím kávu, je to pro mě obřad, říká český oštěpař

„Když se řekne, že má někdo tři nebo čtyři medaile, je to pěkné, ale pokud tam není zlato, tak je to víceméně jen nějaký počet. Ale jestliže má někdo nálepku devadesátimetrového oštěpaře, znamená to, že patří do té úplně nejvyšší společnosti,“ pokračoval dvaatřicetiletý atlet.

„Devadesát metrů hodilo v historii velice málo lidí. Jsem moc rád, že jsem jedním z nich. Na druhou stranu je přede mnou ještě patnáct závodníků a rád bych některé předběhl,“ přiznal závodník, který v anketě obhájil loňské prvenství.

A k velice úspěšnému atletickému roku přispělo i to, že je od dubna otcem malé Emmičky. Prostě životní sezona.

Ovace pro Špotákovou

Na druhé místo se díky úžasnému příběhu dostala jeho legendární kolegyně z oštěpařského sektoru. Devítinásobná vítězka ankety Barbora Špotáková zazářila na posledním šampionátu své pozoruhodné kariéry, když na ME v Mnichově vybojovala parádní bronz.

Špotáková: Jsem vděčná, že jsem mohla prožít tak úspěšné roky. Chci to vracet

Počet medailí z velkých akcí tak rozšířila na jedenáct a cenný kov se jí povedlo urvat v závěrečné sérii. „Čtvrtá sestra má cit pro drama,“ vypůjčila si jednačtyřicetiletá Špotáková verš z písně, kterou o ní po vítězství na OH 2008 v Pekingu složila její oblíbená skupina Tři sestry.

„Ty vzpomínky mi zůstanou do konce neatleticého života,“ říkala na pódiu. „Tak krásný konec sportovní kariéry asi moc lidí nemělo. Je to nádherný, být tady tak dlouho. Dneska jsem se dozvěděla, že to bylo popatnácté. Ale jsem tu naposledy. Děkuji trenérovi a rodině, že mě podporovali,“ říkala do sálu.

Jako dárek na rozloučenou pak Báře Špotákové zazpívala Monika Absolonová tklivou skladbu z muzikálu Kleopatra. Obě pak sklidily dlouhotrvající potlesk a Čtvrtá sestra byla na měkko.

Jako fotbalistka jsem měla lepší fyzičku, než mám nyní, culí se atletka Vondrová

Koulař Tomáš Staněk získal už počtvrté v řadě třetí místo. Víc ho ale hřeje bronzová medaile z Mnichova, což je jeho první cenný kov pod širým nebem. „Konečně jsem to prolomil. Povedlo se mi spravit náladu po nemoci v první části sezony, kdy jsem nemohl ani chodit,“ poznamenal.

Výsledky ankety Atlet roku 2022



1. Jakub Vadlejch 1527 b., 2. Barbora Špotáková (oba oštěp) 1301, 3. Tomáš Staněk (koule) 1231, 4. Vítězslav Veselý (oštěp) 970, 5. Kristiina Mäki (1500 m) 602, 6. Nikola Ogrodníková (oštěp) 597, 7. štafeta mužů 4x400 m 471, 8. Radek Juška (dálka) 299, 9. Eliška Martínková (chůze) 242, 10. Patrik Šorm (400 m) 238.



Nejlepší trenér: Jan Železný (oštěp) 137 b.

Objev roku: Dorota Skřivanová (víceboje) 33 b

Nejlepší junior: Jakub Duchycha (800 m) 57 b.