„Obsadili jsme jeden bar, kde jsme se bavili a pouštěli si skladby od Tří sester. Vzpomínali jsme na předchozí šampionáty, kam za mnou přijeli. Proběhlo to v poklidu, byli dost unavení a já ze závodů taky. Bylo to milý,“ vyprávěla o večírku.

Také zmínila, že na stadionu cítila energii, jakou na na ni punkoví fans přenášeli. „Bylo to znát a přes koncentraci na závod jsem jim párkrát zamávala. Oni mi to pak vraceli,“ líčila.

OBRAZEM: Loučení Špotákové. Nejen medaile a tituly, ale i přirozené charizma

Ve slavení bude ještě pokračovat. „Musím posedět se sousedy, kteří přijeli do Mnichova, ale šli s malými dětmi spát. Neudělali to jako já. Jedno dítě to zvládlo, druhé spalo v hospodě. Všichni se mi smáli, protože já jsem předtím řekla, že nejsem matkou, která tahá děti po hospodách. A pak si malého fotili, jak spí v hospodě,“ smála se.

Ještě dva závody

I když získala velká olympijská vítězství a světové tituly, je pro ni bronz z evropského šampionátu v jednačtyřiceti letech velice cenný.

„Je to medaile po hrozně dlouhé době a první po druhém porodu. Když jsem se po narození Darečka vracela k atletice, věřila jsem, že to má smysl. Zažila jsem přitom nelehké okamžiky, když jsem při covidu doma učila Janečka, malý všude kolem lítal a já pak šla na trénink. To bylo drsný,“ vzpomínala na nedávné časy.

Bojím se dělení lidí na lepší a horší. Musíme se respektovat, říká Špotáková

Následky sobotního finále závodnice Dukly ještě cítí. „Jednak rameno, levou kyčel, která blokuje nohu, a levý kotník,“ popsala. „Teď si připadám extrémně bolavá, ale věřím, že se na poslední dva závody sezony dám dohromady.“

Know-how českého oštěpu nastavil Železný

Synové viděli přímo na Olympijském stadionu mámu slavit medaili a zanechalo to na nich velice pozitivní dojem.

„Chtěla jsem, aby viděli, jak se bojuje. Starší je úplně nadšenej. Pořád mě chválí, což obvykle nedělá. A mladší mi už dvakrát řekl, že bude házet oštěpem. Doslechla jsem se, že to chtějí i další děti, a jestli to má takový dopad, tak je to moc hezký. Bylo by bezva být pro ně vzorem,“ usmívala se.

Splnila manželův rozkaz. Chtěla jsem dětem ukázat bojovnost, řekla Špotáková

Je přesvědčená, že v Česku existuje výjimečné oštěpařské know-how. „V Mnichově jsme měli ve finále tři holky i kluky, takže o oštěpu asi něco víme. Není to jen o síle. Češi si umějí s technikou pohrát. Je to o ladnosti a pružnosti. To tady nastavil Honza Železný a já se vždycky inspirovala úspěšnými lidmi,“ zmínila světového rekordmana.

„On se svou nemohutnou postavou drtil svalovce. To se mi hrozně líbilo a kvůli tomu jsem začala házet. Nechtěla jsem být narostlá vrhačka. Honza mi před dvaceti lety řekl, že sám takový není a měl v tom pravdu. Náš trénink je o skákání a běhání, a to mám raději víc než házení,“ přiznala.

Chce vrátit resty dětem

„Je to o talentu, ale hodně se toho dá hodně vypracovat. Pravidelnou prací je možné dostat se na vrchol. Třeba v tom budu mladým jednou pomáhat,“ naznačila.

Ohledně pokračování kariéry, si nechává pootevřená vrátka. „Medaile by mohla být motor, zároveň i špunt za vším. Na šampionátu jsem byla asi naposledy,“ uvedla a zopakovala, že si dá čas na rozmyšlenou. „Myslím, že si to zasloužím. Teď chci mít klid a vrátit resty dětem. Musely se mi hodě podřizovat. Ale jsem ráda, že to stálo za to.“

VIDEO: Jak se v hospodě U Špotáků slavil olympijský triumf Čtvrté sestry

Co by se muselo stát, aby pokračovala na reprezentační úrovni?

„Mně vždycky v říjnu otrne. Hrozně mě baví trénovat, jenomže tělo se hrozně brání. Můžu třeba k sobě někoho vzít, pomáhat mu s tréninkem a se pomalu přesouvat do jiné funkce. Ale kdo ví. Nejdřív také musím zjistit, jestli by mě to bavilo,“ dodala.