O sourozencích Nině a Michalovi Radových, kteří na atletickém mistrovství Evropy v Banské Bystrici do 17 let slavili rodinné double. Českobudějovická dvojčata navíc excelovala v rozpětí několika minut. Nina zaběhla překážkovou čtvrtku v osobním rekordu za 58,00 sekundy, jejímu sourozenci naměřili čas 49,42, jímž překonal evropské maximum.

„Chtěl jsem bojovat o medaili, tu myšlenku jsem měl zasunutou někde vzadu v hlavě. Možná jsem myslel i na tu nejvyšší, ale doufal jsem, aby se to povedlo i ségře, protože na to má. Chtěl jsem, abychom byli oba spokojení,“ vzal si slovo Michal.

Oba na ploše banskobystrického stadionu prožívali ohromnou euforii. „Byly to neskutečné emoce, a když za chvíli doběhl první i Míša, tak se to ještě znásobilo,“ vyprávěla Nina.

Mají spolu hodně společného. Bydlí s rodiči v rodinném domě, na Sportovním gymnáziu Česká chodí do stejné třídy a trénují pod vedením Jiřího Coufa. Jsou pohromadě prakticky čtyřiadvacet hodin denně.

„Vždycky jsme dělali všechno společně, takže máme i podobné cíle. A když se to povede, radost je dvojnásobná. Navzájem si moc fandíme a jedno jestli to je v atletice, ve škole nebo kdekoliv jinde,“ líčil bratr.

„Vidíme se furt a každý úspěch jednoho potěší druhého. Na trénincích se hecujeme. Když jeden něco dokáže, druhý se ho snaží napodobit. Aby nám to víc šlo, tak si hodně radíme a pomáháme,“ doplnila sestra.

Oba se těší na 400 metrů překážek v podání světových es na pařížské olympiádě. „Jsem zvědavá, jak dopadne souboj mezi Femke Bolovou a Sydney McLaughlinovou,“ uvedla Nina. „Pro mě je favoritem Brazilec Júnior dos Santos,“ sdělil Michal.

„Naším snem je na olympijských hrách také jednou závodit. O to se snaží asi každý sportovec a my bychom se tam chtěli dostat společně,“ prohlásili unisono.

Je půlka léta. Studenti mají prázdniny a také Nina a Michal Radovi si užívají volna na chatě poblíž Plzně, ale nebude to trvat dlouho. „Za týden se vracíme a pak zase začneme trénovat. Na konci srpna jedeme do Peru na mistrovství světa osmnáctiletých. Teď si v lese jen občas zaklušeme,“ dodala talentovaná dvojčata.

Jsou úžasní nejen výkony, ale i charakterem, říká o českobudějovických atletech trenér Couf

O překážkáře Ninu a Michala Radovy pečuje od jejich třinácti let v Sokolu České Budějovice trenér Jiří Couf. Na jejich dvojnásobný triumf na ME v Banské Bystrici by si nevsadil, ale věděl, jaký potenciál v sedmnáctiletých dvojčatech třímá.

Čekal jste, že by mohli šampionát vyhrát?

Hlavně jsem si přál, aby byli spokojení. Michal je takový fenomén. Je dravý, díky zkušenostem má určitý náskok. Hlavně nemá strach a jde za vítězstvím. Víc nervózní jsem byl u Niny, která se tuto trať učí a nemá tolik zkušeností. Je vysoká a od zimy ještě vyrostla, takže změn s odhadem těla i kondice je víc. Nicméně to zvládla na jedničku a zlepšuje se každým závodem.

Co na nich oceňujete?

Jsou úžasní nejen výkony, ale především charakterem. Jsou dobře vychovaní, mají rádi sport. Nina je pracovitá, ráda závodí i trénuje, nic nevzdá. Michal má rád překonávání met a rekordů. Oba se na závody těší, chtějí uspět a vyniknout.

Jedná se o dvojčata. Jsou si podobná i atleticky, nebo je každý něčím originální?

Pro atletiku mají ideální somatotyp, přirozenou kondici, koordinaci, ale každé z dvojčat má jiný styl, zvládá jinou zátěž a jinak regeneruje. Ještě jsem takovou dvojici netrénoval.

Jaké byly začátky, měli jako děti talent, nebo úspěch přišel až s pílí a tréninkem?

Odmalička byly vedeny k pohybu úžasnými rodiči, kteří také sportovali, i když ne na tak vysoké úrovni. První krůčky dělali u nás v Sokole a od počátku na nich byla vidět radost z pohybu. Výsledky, které dosahují, jsou dány především jejich individuálními předpoklady, dospíváním a růstem. Samozřejmě bez píle by to nešlo.

Dorostenecké medaile nebývají zárukou pozvolného růstu, aby se závodníci prosadili i v pozdějším věku. Jaké máte další plány?

Mají rezervy v intenzitě tréninku a slušnou výkonnost v jiných disciplínách. Věřím, že se o jejich budoucnost nemusíme bát. S maturitou pak přijde rozhodování, jakým způsobem budou v atletice pokračovat, ale v každém případě budou na přechod mezi dospělé připraveni.