O nejlepší české výsledky úvodního dne 1. divize mistrovství Evropy družstev v polském Chorzówě se postarali běžci. Český tým je zatím na čtrnáctém místě. V běhu na 800 metrů bodoval Filip Šnejdr, Tereza Petržilková se zaskvěla na čtvrtce.

Tereza Petržilková | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

V běhu na 800 metrů startoval Filip Šnejdr ve slabším běhu. Protože se však časy sčítají, zvolil odvážnou taktiku. Ujal se tempa a následně našel síly i v závěrečném finiši. Doběhl těsně druhý v čase 1:46,84 za Švýcarem Ramonem Wipflim. Nakonec z toho však bylo i druhé místo celkově, neboť papírově lepší půlkaři byli v silnějším běhu pomalejší.

Překvapení. Rekordmanka Špotáková bude zase závodit, objeví se na Zlaté tretře

„Určitě jsme s kluky chtěli běžet rychle, síly jsem si rozložil asi dobře, ale první jsem nebyl. Takže šly asi rozložit ještě líp. Dalo se vyhrát,“ vyprávěl český reprezentant. „Soupeři ze silnějšího rozběhu si asi mysleli, že jsme neběželi tak rychle. Možná to podcenili,“ přemítal.

Petržilková pokořila osobní rekord

Zaskvěla se i Tereza Petržilková na čtvrtce. Z druhé dráhy si totiž ve silné konkurenci doběhla pro výrazné pokoření osobního rekordu, když cílem proběhla v čase 51,51, čímž se zlepšila o 44 setin a připsala cenné body za páté místo.

Tereza PetržilkováZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

„Je to naprostá fantazie, papírově jsem byla až na osmém místě,“ culila se. „Běželo se mi krásně. Cílila jsem se na čas 51,50, takže by to mohlo být ještě o desetinku lepší. Tak snad se to povede v úterý na Zlaté tretře.“