Že vám to něco připomíná? Jistá podobnost se nabízí – a to se sestrami Drahotovými. Zatímco Anežka se chůzi na elitní úrovni stále věnuje, její dvojče Eliška už skončilo.

Ale pojďme zpět za Hlaváčovými. Starší Vít patří do nejužší české špičky, Klára je ještě dorostenkou, ale kráčí v bratrových stopách. Pocházejí z bývalého hornického městečka Libušína. Rodiče sport závodně neprovozovali, ale své ratolesti vedli k pohybu.

„Vždycky mi víc šly vytrvalostní disciplíny. Trenérku mládeže Hanu Větrovcovou napadlo, že bych mohl za družstvo nastoupit v chůzi. Vyzkoušel jsem ji, chytlo mě to a začal jsem se jí věnovat. U Kláry to bylo podobné. Asi to ode mě odkoukala,“ usmívá se student Fakulty biomedicínského inženýrství.

Bylo to skutečně tak? „Taky mi seděly delší distance a trenérka řekla, že bych mohla napodobit bráchu, a tak to děláme oba,“ přiznává sedmnáctiletá gymnazistka.

Místo běhání chodí

Jak je chůze trochu na okraji zájmu, není v ní v taková konkurence. „Za rok tréninku se dá protlačit na pozice, které stačí v atletické extralize na body. V jiných disciplínách je to nabitější,“ vypráví třiadvacetiletý Vít.

„Byla to pro mě cesta, jak se dostat nahoru. Postupně jsem se zlepšoval a v juniorech jsem jel reprezentovat do ciziny. Za poměrně krátkou dobu jsem se dostal na velké akce včetně světového poháru a mistrovství světa.“

Podobné pocity prožívala i Klára. „Je fajn sledovat, že když člověk poctivě trénuje, věnuje tomu hodně času a úsilí, tak to někam spěje.“

Není však chodecký trénink příliš jednotvárný?

„Je to dřina, žádná procházka. Trénink se podobá běžecké přípravě. Na dráze neběháme, ale chodíme. To samé provádíme i na rovných cestičkách místo klusu. Zkraje je důležité, aby mladé chodce sledoval někdo, kdo rozumí technice. Musí se naučit styl, aby neměli problémy s pravidly,“ upozorňuje Vít.

„Já chůzi víc prokládám delším během, protože je šetrnější ke kloubům a zádům,“ míní Klára, letošní dorostenecká mistryně republiky. „Výborným doplňkem je i kolo,“ přidává se Vít.

Doplňkem je trať s vodním příkopem

Oba při atletických soutěžích kombinují svou hlavní disciplínu (chodecké závody se konají v dřívějším termínu) se stýplem čili překážkovým závodem na 3000 metrů.

„Po chůzi je to druhá nejpomalejší trať. Tempo je příjemnější a je pravdou, že stýpl také nebývá silně obsazený, takže máme šanci s naší vytrvalostí pro tým získat další body,“ vysvětluje reprezentant.

Nemá ale jeho sestra drobnější postavy problémy s vodním příkopem?

„Stýpl jsem letos běžela prvně a zdolání překážky jsem si vyzkoušela tři minuty před startem. Moc jsem nevěděla, co od toho čekat. Spíš jsem trať odklusala, a docela to šlo,“ culila se.

Vít trénuje u reprezentačního kouče Ivo Pitáka a jeho cílem je probojovat se do Tokia. „Roční odklad olympiády je pro mě šance, jak natrénovat, co mi ještě chybělo, a pokusit se o nominaci. Bude záležet na pořadí v redukovaném světovém žebříčku. Jde to i přes limit, ale ten je na padesátikilometrové trati nad mé možnosti. Proto je teď důležité získat co nejvíc bodů na dobře hodnocených závodech,“ přemítá.

Tři kilometry o sobě moc nevěděl

Nejdelší olympijskou disciplínu z atletického programu si už vyzkoušel, ale nemá na ni dobré vzpomínky. „Pamatuji, že do 43. kilometru všechno vycházelo, ale pak přišla krize. Tři kilometry jsem o sobě moc nevěděl, ale byla to moje chyba. Podcenil jsem občerstvování, je to o zkušenostech.“

Tehdy dosáhl času 4:30 hodiny. Na nominaci by potřeboval být v cíli asi o půl hodiny dřív. „Je to velký skok, ale o dost jsem se zlepšil v tréninku. Olympiáda je sen a ne nereálný. Musí se ale všechno sejít,“ pokyvuje hlavou.

Klára v plánech Tokio nemá. „Jestli mám myslet na olympiádu, tak až tu příští. V roce 2021 se má uskutečnit evropský i světový šampionát, tak bych na jednom chtěla zkusit štěstí.“

Oba zatím nebyli ze závodu vyloučeni kvůli stylu, což je černá můra všech chodců. „Je kontroverzní, že je možné natočit záběry, jak při pohledu z kamery nejsme v kontaktu se silnicí. Pravidla však říkají, že se hodnotí to, co je viditelné lidským okem,“ dodávají unisomo sourozenci.