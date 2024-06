Širší veřejnost ho zaregistrovala na mistrovství Evropy v Římě. Půlkařský zjev by si rád zazávodil i na olympiádě. Od limitu není daleko, ale v žebříčku na konci kvalifikačního období nastanou značné přesuny. Do olympijské sezony vstupoval bývalý volejbalista s nejlepším výkonem 1:45,84.

V římském rozběhu si šel nekompromisně za postupem do semifinále a zaběhl čas 1:44,89, kterým překonal svůj národní rekord v juniorské kategorii. Týden po ME pak v Bydhošti výkon posunul o sedm desetin a vyhoupl se do čela českých historických tabulek. Letitý rekord Lukáše Vydry překonal o dvě setiny.

„V Bydhošti jsem se tři sta metrů před cílem začal z posledního místa posouvat dopředu, v zatáčce jsem se snažil natlačit do první dráhy a v cílové rovince se přede mnou otevřel prostor. Doběhl jsem čtvrtý, takže to vyšlo dobře,“ usmíval se student třetího ročníku novomýtského gymnázia.

Střední tratě jsou svázané taktikou. Jaký typ závodu vám vyhovuje?

Ideální je pro mě běžet první kolo za 51 vteřin. Zhruba tak rychlý byl v Římě rozběh, ale pětatřicet stupňů mi nesedělo. Vedro nemám rád. V semifinále se tam běželo pomaleji, a to pak nebylo na finiš z posledního místa výhodné.

Dá se spoléhat na plán, nebo musíte vyhodnotit situaci a změnit strategii?

Na šampionátech musí půlkař o soupeřích vědět, jak obvykle běhají, a podle toho se zachovat. Na mítincích, kde se o tempo starají vodiči, je to jiný. Tam je nutné aktuálně reagovat. Kdybych se v Bydhošti nezařadil na poslední místo, běžel bych celou zatáčku ve druhé dráze, obíhal soupeře a závod by se mi o dva tři metry prodloužil. K času by tak přibylo půl vteřiny a o rekordu bych si mohl nechat zdát. Je potřeba si vyhodnotit, že někdy je lepší trochu zpomalit a počkat si na správný moment.

Někde jste prohlásil, že na osmistovce může každý porazit kohokoli. Jak sháníte informace o soupeřích?

Pouštím si jejich závody. Jakmile se dá naladit přenos z nějakého mítinku, vždycky se dívám. Atletiku mám rád a hodně ji sleduju. Na šampionát se dá po této stránce připravit, ale pokaždé to samozřejmě nevyjde.

Fandil jsem Holušovi

V osmnácti jste nejlepším českým půlkařem. Měl jste, nebo ještě máte běžecký vzor?

Bylo jich víc, ale jako dítě jsem nejvíc obdivoval vítěznou šňůru vytrvalce Mohameda Faraha. Z osmistovkařů se mi líbili Polák Adam Kszczot, Bosňan Amel Tuka a z Čechů jsem u televize fandil Jakubovi Holušovi.

Co vás přimělo dát se na atletiku?

Ještě jako předškolák jsem u nás ve Vysokém Mýtě vyhrál běžecký závod. Pak jsem přihlásil do oddílu a jsem v něm dodnes. (usmívá se) Vyzkoušel jsem si řadu disciplín, ale nejraději jsem běhal. Na start osmistovky jsem si poprvé stoupl jako mladší žák na krajském přeboru a skončil jsem druhý.

Jaký máte k osmistovce vztah?

Je to krásná trať… I když někdo říká, že jsem na ni moc velký, já věřím, že ji budu běhat ještě hodně dlouho.

Měříte 190 centimetrů, jaké jsou na dráze klady a zápory těchto parametrů?

Už se mi párkrát stalo, že jsem dostal takovou ránu, že kdybych nebyl tak velký, asi bych skončil na zemi. Kontaktům se ale snažím vyhýbat. Ať už někoho trefíte, nebo někdo narazí do vás, způsobí to zpomalení. Podle mě je lepší se do strkanic nepouštět. Když je však potřeba udělat si prostor, jinak to nejde…

Jste členem malého AC Vysoké Mýto. Jaký ohlas mělo vaše účinkování na ME a rekord?

V našem oddílu jsem spokojený. Všichni mi fandí a cítím podporu. Ve Vysoké Mýtě mě vychoval trenér Lukáš Dejdar. On u nás atletiku víceméně založil. Je to krásný, mám to tam rád.

O víkendu poběžíte v Zlíně český mistrák. Kvůli olympiádě byste tam musel splnit limit 1:44,70. Jakou máte šanci dostat se na OH?

O Paříž budou o víkendu usilovat i běžci z dalších zemí, kteří jsou na tom v rankingu podobně jako já. K limitu mi chybí dvanáct setin, a tak se o něj musím pokusit. Olympiáda za to stojí. Jedná se o něco výjimečného. Každý sportovec se tam chce podívat. Je to a cíl a zároveň i sen.