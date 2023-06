Na tenhle okamžik nebude rád vzpomínat. Filip Sasínek nastoupil na Zlaté tretře k závodu na 1500 metrů. Ale brzo se v početném startovním poli dostal do kontaktu se soupeřem a oba upadli. Český reprezentant už nepokračoval a teprve později vyšlo najevo, že si při pádu zlomil malíček na ruce.

Filip Sasínek (uprostřed) při deštivém Momeriálu Josefa Odložila. | Foto: se svolením Ivana Roháčková

I když Sasínek v roce 2016 patnáctistovku na Zlaté tretře senzačně vyhrál, tentokrát nepatřil k favoritům. K zemi se poroučel asi sto metrech, když se srazil s běžcem před sebou. Ten upadl a svěřenec Jakuba Holuši neměl šanci se mu vyhnout.

Trenér se pochopitelně zlobil, že do závodu nastoupilo najednou třiadvacet mílařů. „Ve velkém počtu lidí se všichni snaží dostat k mantinelu. Není to regulérní a pak vznikají takové situace. Tam nešlo nic dělat, skoulel se mu pod nohy,“ stěžoval si Holuša, halový mistr Evropy na 1500 metrů z roku 2015 a dvojnásobný stříbrný medailista z halového světového šampionátu.

„Filip je po operaci a prst má zpevněný šroubem. Bylo to zlomené tak nešikovně, že byl chirurgický zákrok nevyhnutelný. Jinak by se mu to nespravilo a měl by s tím potíže i v běžném životě,“ vykládal Holuša.

Může přijít o mistrovství světa

„Byl v narkóze, a tak nějaký čas nebude moct trénovat. Pak budeme muset být hodně opatrní. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale mám obavy, že kvůli pádu na Zlaté tretře může přijít o mistrovství světa,“ přiznal trenér, který byl v době své aktivní kariéry Sasínkův rival.

K účasti na MS v Budapešti by potřeboval ještě dva kvalitní časy. „Jenže čas se krátí a moc možností, kde to zaběhnout, nebude. Měl odcestovat na závod do Barcelony, ale teď je všechno jinak,“ krčil rameny závodníkův trenér, jejichž cesty se sešly letos na jaře, když se partner Kristiiny Mäki rozhodl pro trénink v Holušově skupině na Julisce.

„Budeme se to snažit zachránit, ale je těžké předvídat, co bude či nebude možné dělat. Pokud to místo bude citlivé, může bolet při každém pohybu. Určitě nám to pár dní vezme,“ pokračoval nevesele.

Holušova skupina má v plánu soustředění na Šumavě a po něm je ve výhledu o posledním červencovém víkendu mistrovství republiky v Táboře. „To je ještě dost daleko, ale počítáme s tím. Kvůli bodům do rankingu je to důležitý závod, ale teprve se uvidí, co se bude dít dál.“