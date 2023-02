„Finálový běh se mi líbil. Od začátku do konce byl uvolněný a příjemný. Zdálo se mi, že je to skoro zadarmo. Být první na seběhu jsem měl v plánu, pomohlo mi to,“ říkal nový mistr ČR v rozhovoru pro web atletického svazu.

Rekord tyčkařky. Je to senzační, radovala se Švábíková. Překonala výšku 472 cm

Müller mu v samotném závěru dýchal na záda. „Vůbec jsem o něm nevěděl. Všimnul jsem si ho až na posledních dvou metrech, ale měl jsem to pod kontrolou. Nevytuhl jsem,“ přiznala hvězda A.C. Tepo Kladno.

Istanbul bude jeho prvním halovým šampionátem. „Jsem za to rád. Budou to pro mě cenné zkušenosti,“ usmíval svěřenec trenéra Miroslava Zahořáka.

Petržilková věří, že se může ještě zrychlit

Ženská čtvrtkařská jednička Lada Vondrová pilovala rychlost na dvoustovce a časem 23,36 se zařadila na šestou příčku tuzemských historických tabulek. Na dvojnásobné trati tak vynikla díky času 52,19 Tereza Petržilková. Její radost byla dokonce trojnásobná, protože kromě zlaté medaile si vytvořila osobní rekord a splnila limit pro HME.

„Radost mám ze všeho. Jsem šťastná, že jsem vyhrála,“ líčila atletka Škody Plzeň a připustila, že by se v závěru sezony ještě mohla zlepšit. „Věřím, že ano, Nedávno jsem byla nemocná a teď se teprve vracím do správné formy. Myslím, že se mohla ještě o něco posunout.“

Trable čtvrtkařů. Masláka zastavilo selhání ledvin, Šorma trápí bolavá ostruha

Zahanbit se nenechaly ani další čtvrtkařky. Stříbro si na krk pověsila Marcela Pírková díky času 52,86. Na bronzový stupínek vystoupala Nikola Bendová (53,48).

Rychlý závod se povedl mílařům. Postaral se o něj Filip Sasínek, který si v čase 3:40,24 doběhl pro svůj čtvrtý halový titul na patnáctistovce. Tím i výrazně (o 1,21 s) vylepšil vlastní rekord šampionátu z roku 2016. Stříbro vybojoval v nejlepším sezonním čase 3:41,83 Jan Friš.

„Jsem spokojený. Cítil jsem se si silný v koncovce. To může být dobré směrem k mistrovství Evropy,“ říkal závodník, který slavil na HME 2017 v Bělehradě bronzovou medaili. „Úroveň se ale od té doby velice zvedla. Limit je o šest vteřin rychlejší. Bude to náročné. Chci se hlavně probojovat do finále, a od toho se bude všechno odvíjet.“