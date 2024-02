Do skotské metropole vyrazilo 23 reprezentantů. V sestavě jsou osvědčená jména, ale i zástupci nastupující generace. „Jsem rád, že se mladí po pár letech půstu začínají prosazovat a postupně budou nahrazovat stálice. Uvidíme, jak si povedou v nejtěžší konkurenci. Bude to pro ně velice cenná zkušenost,“ zmínil Sluka.

Na mysli měl například sprinterku Karolínu Maňasovou, osmistovkaře Jakuba Dudychu nebo skokana Jana Štefelu. Posledně jmenovaný by mohl být černým koněm výškařské soutěže.

Šéftrenéročekává od všech maximální výkony. Na ně je připravena dvojice osvědčených čtvrtkařek Lada Vondrová s Terezou Petržilkovou. V dobré paměti je jejich loňské finále na HME v Istanbulu, kde skončily na páté, respektive šesté pozici.

„Jsem plná očekávání. Je to hala, kde se může stát cokoliv,“ říkala před odletem Vondrová. „Sezona se vyvíjela dobře, a to je pro Glasgow příslib. Vezu si tam formu na nový osobák a budu se prát o co nejlepší výsledek.“

Sluka jerovněžzvědavý, jak si povede na čtyřstovce Matěj Krsek. „Výborně závodil na mistrovství republiky. Na finálemají ambice obě štafety avelké naděje vkládámedo Radka Jušky v dálce a koulaře Tomáše Staňka,“ jmenoval Sluka tradiční opory.

Mezi nejzkušenější atlety patří právě Staněk, který posbíral řadu halových medailí, i když většinu z nich vybojoval na mistrovství Evropy. Byl to i bronz z roku 2019, který získal právě v Glasgow. Tehdejší soutěž se však podle něj nedá se současnou situací porovnávat. Konkurence se tam tentokrát sejde mnohem kvalitnější.

„Mám za sebou dobrou přípravu a poslední tréninky mi dodávají na jistotě. Půjdu do toho naplno od prvního pokusu,“ prohlásil český rekordman v souvislosti s tím, že koulaři nastoupí rovnou do finálového klánía po třech pokusech se vykrystalizuje osmička pro užší finále.

„Nebude prostor na nějaký zajišťovák. Musím se soustředit už od začátku a pálit to co nejdál. Jak jsem se díval na startovku, tak jsou v ní všichni favorité. Těžko říct, kolik bude potřeba hodit, abych neskončil po třech pokusech,“ přemítal český rekordman.

Peťan jde do boje i těsně před čtyřicítkou



Petr SvobodaZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Na svou sedmnáctou velkou akci odjel v 39 letech. „Bylo by fajn to v Glasgow korunovat nějakým úspěchem,“ uvedl Petr Svoboda, český rekordman na 60 metrů překážek, který se letos na dráhuvrátil po roční pauze zaviněné zdravotními problémy. „Mojecíle jsou tajné, ale určitě poběžím naplno. Ne jako narepublice, kdejsem závodil po nemoci. Chci překvapit sám sebe a zaběhnout slušný čas. Mohlo by to být i pod 7,60,“ pokračoval veterán, jemuž se v atletické komunitě říká Peťan. „K tomu musímrozpumpovat tělo čtyřicátníka. Budu myslet na něco krásného, abych měl velkoumotivaci,“ prozradil. Vnímá, že sport je spíšzáležitostímladších lidí. Sám se mezi ně stále počítá. „Díky tomu, že se pořád pohybuju mezi mladými, tak moje mentalita nedospěla, jak by měla. Asi na mě sedí, že jsem zastydlý puberťák, ale na sport to je zřejmě potřeba,“ líčil optimisticky, ale uvědomuje si i paradox. „Začíná se na mě dotahovatŠtěpán Schubert. Když se narodil, už jsem vyhrál první mistráky,“ povídal bývalý halový mistr Evropy oreprezentačním kolegovi. „Fandímmu,jendoufám, že mě v Glasgow neporazí,“ usmál se. „Nějak všakcítím, že to bude on, kdo mě jednou pošle do atletického důchodu.“