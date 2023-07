Bude to svátek atletiky a pochopitelně na něj cílí i nejlepší Češi. Do začátku mistrovství světa v Budapešti (19.-27. srpna) zbývá měsíc. Domácí atleti jednak závodí, ale už se pomalu chystají na závěrečnou přípravu.

Kristiina Mäki | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Reprezentanti se do maďarské metropole mohou kvalifikovat na základě splněných limitů a také podle postavení ve světovém žebříčku. Jistý start na novém stadionu Národní atletické centrum kousek od Dunaje mají největší české hvězdy - například oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková, čtvrtkařky Lada Vondrová a Tereza Petržilková nebo mílařka Kristiina Mäki.

Posledně jmenovaná si účast v Budapešti zajistila na nedělním mítinku Diamantové ligy v Chořově. V běhu na 1500 metrů předvedla svůj druhý nejlepší výkon v kariéře 4:03,27 minuty a o 23 setin pokořila limit. Rychlejší byla jen před dvěma lety při českém rekordu 4:01,23 v semifinále olympijských her v Tokiu.

Ráda by se ještě o kousek posunula

„Až na závěrečné kolo se mi běželo fakt dobře, ale ještě na poslední dvoustovce jsem cítila, že mám ještě rezervu. To je dobrá zpráva pro příště,” prozradila maminka dvouletého syna Kaapa v tiskové zprávě.

A s jakými ambicemi pocestuje dcera finského otce a české matky na šampionát? „Nechci, aby to vyznělo blbě, ale ráda bych zaútočila na finále. Semifinále jsem už na mistrovství světa dvakrát běžela, takže bych se ráda ještě o kousek posunula. Nebude to vůbec snadné, ale člověk nemůže mít malé cíle,” přemítala Mäki.

Na rozdíl od své kolegyně odjížděl Tomáš Staněk z Chořova mírně rozladěný. Soutěž pro něj skončila třemi neplatnými pokusy. V této sezoně tak poprvé zůstal bez změřeného výkonu.

Na vině byl i zdravotní problém. V nahrávce pro média vysvětloval, že v přípravě od posledního startu před dvěma týdny v Lausanne přizpůsoboval otočku kvůli bolavému kolenu. Lékaři totiž zjistili, že ve svalu u levého kloubu má dvě drobné trhlinky.

„Museli jsme upravit nájezd do levé nohy. Na tréninku to celkem šlo, ale v závodě - asi jak bylo velké vedro - jsem to točil po rameni a síla nešla do koule. Pokusy lítaly mimo výseč. Bylo to o kousek, ale bohužel tak skončily všechny tři. Je to ponaučení,“ konstatoval.

Nakonec si ale spravil chuť. V úterý se na mítinku v Székesfehérváru dostal na solidní vzdálenost 21,12 a v nabitém startovním poli bral šesté místo. Jeho letošním maximem tak zůstává 21,71 z Turnova a ze Zlaté tretry Ostrava.

Juška se vrátil k osmi metrům

Na stejném mítinku měla Nikola Ogrodníková v soutěži oštěpařek tři platné pokusy. Ten nejdelší měřil 60,55 metru. Díky tomu obsadila v nabité konkurenci čtvrté místo. V letošním žebříčku je na 17. místě výkonem 61,75 který na stejném stadionu předvedla při červnových Evropských hrách.

Po delší době dal o sobě vědět skokan do dálky Radek Juška. Na Velké ceně Nového Města nad Metují se minulý týden blýskl výkonem 808 centimetrů. Český reprezentant se po třinácti měsících znovu dostal přes osmimetrovou hranici a vítězství i předvedený výkon ho posouvají výš v rankingu směrem k srpnovému vrcholu.

„Nemohu být nespokojený, jelikož bylo ohromné vedro a celou dobu foukal protivítr. Takový skok je pro sebevědomí určitě super,“ radoval se Juška, který si v případě ideálních povětrnostních podmínek věří na další zlepšení. „Já pomýšlím vždycky vysoko, takže doufám i v osobní a český rekord,“ říká o metě 831 cm.

Do MS v Budapešti zbývají ještě dva mítinky Diamantové ligy. V pátek by měl v Monaku závodit Vadlejch, který vede letošní světové tabulky výkonem 89,51. V neděli pokračuje elitní seriál v Londýně, kam odjede Staněk. Kompletní česká špička se pak sejde o posledním červencovém víkendu na mistrovství ČR v Táboře. Také výkony ze Stadionu Míru budou mít vliv na konečnou českou nominaci.