Nepřestává překvapovat. Tentokrát předvedla málo vídaný trojboj. V barvách USK Praha slavila Lada Vondrová dvě vítězství a vytvořila si tři osobní rekordy.

Letos na své hlavní trati – čtyřstovce – zlepšila na výborných 51,35. V Kladně však překvapivě ovládla závod na 800 metrů v čase 2:04,45 a za pouhých dvacet minut poté doběhla pátá ve finále stovky za 11,97. Na dvoustovce pak porazila i vítězku nejkratšího sprintu Nikolu Bendovou výkonem 23,40.

S nohama na pneumatice

„Moc jsem to nečekala, protože jsme byli na soustředění a byla jsem ještě trochu utahaná. Proto jsme zvolili vedlejší disciplíny a vyšlo to na výbornou,“ komentovala neobvyklý trojboj Vondrová po dvoustovce.

Na osmistovce si poradila i se specialistkami a druhou Dianu Mezuliáníkovou porazila o 75 setin. „Hodně mě to překvapilo. Většinou to táhnu a ony si na mně smlsnou na poslední dvoustovce, teď jsem jim to konečně vrátila,“ smála se.

Dvacetiminutovku mezi osmistovkou a nejkratším sprintem trávila nejjednodušším způsobem. „Měla jsem nohy tady na té pneumatice. (smála se) Ležela jsem, dala jsem si jeden start z bloků a běžela jsem,“ konstatovala svěřenkyně trenéra Jaroslava Jóna.

Švábíková už přestávala věřit

Předloňská juniorská mistryně světa ve skoku o tyči Amálie Švábíková si po dvou letech vylepšila osobní rekord. Podařilo se jí překonat laťku na metě 455, čímž se dostala výš o čtyři centimetry. „Jsem nadšená. Po dvou letech vidím, že to jde, už jsem tomu ani nevěřila,“ oddechla si dvacetiletá atletka pražského USK.

Ve výškařském sektoru potvrdila vysoký standard teprve osmnáctiletá Barbora Sajdoková. Vítkovická vítězka prvního extraligového kola procházela soutěží naprosto čistě až do 189 cm. Na 191 pak byla úspěšná napodruhé a mohla se tak těšit z dalšího posunutí osobního rekordu a vedoucího výkonu průběžných českých tabulek.

Na skvělé výkony z předchozích závodů navázal Jan Jirka z pražského Olympu. Na dvoustovce ztratil výkonem 20,74 pouhé tři setiny na svůj osobní rekord. Z něj se mohl radovat druhý Matěj Krsek. Domácí kladenský sprinter zaběhl 20,94 a poprvé prolomil jedenadvacetivteřinovou metu.

Pavel Maslák sice před pár týdny prohlašoval, že letos svou hlavní trať běhat nebude. Na Sletišti se však na startu čtyřstovky přece jen objevil. Reprezentant Dukly to neměl jednoduché, ale nakonec dokázal těsně zvítězit a byl z toho letošní nejlepší český výkon 46,46.

Müller se radfoval z času 49,99

Poprvé v letošní sezóně padla na mužské čtvrtce překážek hranice padesáti vteřin. O jednu setinu se to podařilo Vítu Müllerovi.

Svěřenec trenéra Jiřího Kmínka prolétl trať v čase 49,99. „Měl jsem v plánu zaběhnout podobný výkon. Mám z něj radost, ale rád bych čas ale ještě vylepšil,“ uvedla jedna z opor vítězného družstva mužů Dukly.