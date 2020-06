Oštěpaři pražské Dukly se v minulých týdnech museli vypořádat s karanténou, kvůli měsíc zavřené Julisce s omezenými tréninkovými možnostmi a absencí rehabilitace. Na Sletišti ale naházeli velice slušné výkony.

Vyzařovala z nich spokojenost. Světová rekordmanka Špotáková vyhrála pokusem dlouhým 63,69, její vyzývatelka Ogrodníková hodila 62,92. Obě se na závod těšily, ale také cítily před prvním startem v sezoně nervozitu.

Mladší z dvojice minulý týden prodělala virózu, navíc se jí nedařil rozběh. „Naštěstí je sezona taková, že není kam spěchat, takže se můžeme zaměřit na detaily. Pod novým trenérem vždycky nějaký čas trvá, než se všechno usadí,“ zmínila spolupráci s Janem Železným, k němuž odešla po loňské sezoně.

„Těší mě, že můžu trénovat v tak silné skupině. Když jsem unavená a vidím, že ostatní jsou v pohodě, zatnu zuby a jedu dál,“ vykládala devětadvacetiletá Ogrodníková. I její přemožitelka začala sezonu s novým koučem. Trojnásobná olympijská medailistka spolupracuje od zimy Janem Tylčem.

Špotákové to začíná lítat

„Je to naše první sezona, a když to jde, tak člověk spíš věří, že zvládne ještě další rok,“ připomněla odloženou tokijskou olympiádu. „Pro nás je důležité, že jsme na dobré cestě. Začíná to lítat, snad bude všechno fungovat. Mám z toho po loňském trápení radost. Je znát, když je člověk na správné vlně,“ prohlásila osmatřicetiletá oštěpařka.

Další průběh sezony moc neřeší. „Nějaké starty v Diamantové lize by se mi v září líbily, ale sezonu bych nechtěla táhnout dlouho. V říjnu už bych chtěla mít volno, aby byl prostor a klid na vstup do olympijské přípravy.“

Karanténní plnovous

Urostlý Vadlejch byl po výkonu 84,31 metru v dobré náladě a žertoval na vlastní účet. Změnil totiž vizáž. Tvář mu „zdobí“ plnovous nazrzlého odstínu. „Je to karanténní vous. Kdyby mě žena náhodou bila, tak aby mě to tolik nebolelo,“ smál se český oštěpař číslo jedna. „Lucii to nevadí, ale k desátému výročí seznámení mi koupila holicí strojek. Tak schválně, co s tím provede?“

Závod s českou konkurencí pro něj byl zvláštní. „Bylo to jiný v tom, jak nastavit hlavu. Na soustředění v Jižní Africe jsem v tréninku házel hodně daleko, ale v březnu jsme museli odjet,“ poznamenal. „Každý se pak musel přizpůsobit domácí situaci. Já byl na šumavské chatě a zažil teplotní skok z třiceti na nulu,“ pokračoval devětadvacetiletý oštěpař. „Později mi chyběla regenerace. Byl jsem zvyklý chodit po každém tréninku do páry. Masáže to nenahradí.“

Teď přemýšlí, co dál. Jestli závody neutlumit a začít zase až v srpnu. „Sezona potrvá až do října. Nejdůležitější je příprava na olympijský rok 2021. Tomu musím všechno podřídit. Hlavní je, abych byl zdravý. To je priorita.“

V pondělí 8. června by se měla duklácká trojice objevit na Memoriálu Josefa Odložila. Úplně to nepotvrdila Bára Špotáková. „Ještě nevím. Pobolívá mě achilovka a vzhledem k tomu, že se jedná o domácí mítink, tak není nutné nic lámat přes koleno. Ale když na tom budu dobře, tak platí, že závod je nejlepší trénink.“