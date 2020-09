Stihl jste doléčit třísla natolik, abyste potěšil diváky i sebe?

Jsem připravený nastoupit a doufám, že už se nic nepohatí. V tréninku házím, i když to není takové jako před zraněním. Udělám ale všechno, abych předvedl výkon, za který bych se nemusel stydět.

Může být konkrétnější, jak daleko můžete kouli poslat?

To se dá těžko odhadovat. Mým hlavním cílem bude závod přežít ve zdraví, abych si před podzimní přípravou nepřivodil nějakou bolístku a nemusel pak zase něco korigovat. Soupeři jsou na úrovni kolem dvaceti metrů a doufám, že já se tam dostanu taky. Potom sezonu ukončím, abych si směrem k olympijskému vrcholu dobře odpočinul a byl fit.

Nebude vás limitovat, že jste si zranění přivodil právě v Kladně?

To ne. Bylo to při tréninku. Byl tam pomalejší kruh, nějak divně jsem cuknul nohou a louplo mně v tříslu. Ještě nedávno, když jsem si navlékal ponožky, mě jizva pobolívala. (směje se) Jinak Kladno hází je pro mě ideální. Z Prahy nemusím daleko cestovat, bude tam zahraniční konkurence, pořadatelé mi vyhověli a připravili hrubší kruh.

Minulý týden se na Zlaté tretře představil v ohromné formě olympijský vítěz Ryan Crouser. Neuvažoval jste, že byste kvůli němu návrat urychlil?

Vzhledem k doléčování jsem v Ostravě nechtěl startovat. Nakonec jsem tam neodjel ani jako divák a díval se v televizi.

Jak se vám vystoupení amerického obra (měří 203 centimetrů a váží 145 kilogramů - pozn. red.) líbilo?

Bylo vidět, že i když se mu pokus nepovede, letí mu to za dvaadvacet metrů. Kdybych ho takhle zkazil já, možná by koule doletěla na 19,50. Nepředvedl technicky vydařené vystoupení, z předchozího startu a cestování byl unavený a po příletu do Evropy na něj navíc působil jet lag. Přesto hodil hodně daleko. Výkon 22,43 metru ohromnou hodnotu.

Myslíte, že Crouser může překonat třicet let starý světový rekord svého krajana Randyho Barnese 23,12?

Je nabitý a je vidět, že v něm třímá ohromný dynamit. Když se mu v závodě všechno sejde, může rekord klidně padnout. V tuto chvíli je největším kandidátem, aby přepsal světové tabulky. Několikrát se mu to už povedlo v tréninku. Zbývá tedy, aby formu a sílu potvrdil na mítinku a před rozhodčími.