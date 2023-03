I když je finalistka olympijských her v Tokiu a loňského ME v Mnichově o něco známější, lepší halovou bilanci se může pochlubit její přítel. Na evropském šampionátu pod střechou startoval čtyřikrát a třikrát běžel finále. Před šesti lety navíc přivezl z Bělehradu bronzovou medaili.

„Žádnou sázku tentokrát jsme neuzavřeli. Myslím, že jsme oba nervózní a hledíme si svého. Nicméně takové nutkání, kdo bude lepší, tam je,” přemítala s úsměvem jednatřicetiletá Mäki.

Kaapo zůstal u hodonínské babičky

Svého potomka nechali doma. Dvouletý syn Kaapo zůstal v Hodoníně u Filipových rodičů. „Vzhledem k tomu, co se v Turecku nedávno stalo, jsme se takhle rozhodli,” zmínila matka tragické zemětřesení. „Kaapo to vydrží,“ doplnil otec.

„Zopakovat finále nebude snadné. Patnáctistovka, ale i celá atletika šla nahoru. Nicméně už vím, jak se to má dělat, a tak v Istanbulu nechci mezi nejlepšími chybět. Ve finále je pak svým způsobem jednodušší něco předvést,“ podotkl svěřenec Antonína Slezáka.

A zavzpomínal na úspěch z roku 2017. „Tehdy jsem neměl bůhvíjakou sezonu a pak se mi to v Bělehradu povedlo. Letos mám pocit, že by to mohlo být podobné,“ naznačil své ambice sedmadvacetiletý středotraťař. „Cítím se dobře, ale důležité bude takticky zvládnout rozběh. Ve finále může kdokoli překvapit. Třeba i já. Mohl bych někoho zaskočit.“

V hale jsou diváci víc vtaženi do hry

A s jakým výsledkem by se ráda vracela atletka s česko-finskými kořeny? „Postoupit dofinále je těžké, ale je to cíl. Když nechám na oválu všechno, budu spokojená. Chci doběhnout s pocitem, že líp to už prostě nešlo,” pokyvovala hlavou několikanásobná česká i finská rekordmanka, kterou připravuje trenér Pavel Tunka.

Zatímco Kristiinu čeká rozběh v pátek ráno, Filip musí být připravený o den dřív. Mužská patnáctistovka totiž začíná už ve čtvrtek večer. I soustředění na případná finále bude probíhat v jiných časech. Mílaři poběží o titul v pátečním finálovém bloku a ženy si to rozdají o cenné kovy v sobotu.

Sasínek se netají tím, že závody pod střechou má raději než letní sezonu. „Všechno je blíž. Diváci jsou víc vtaženi do hry, vytvoří kotel a atmosféra je bouřlivější. Nevím, jestli to na mě nějak blahodárně působí, ale asi se v hale dokážu víc vyhecovat. Je tam větší hukot a cítit větší tlak.“

Nejen ostré lokty, ale i držení za dres

Také ostré lokty jsou při závodech pod střechou častější zbraní než na otevřeném hřišti. Hodně však záleží na posouzení arbitrů.

„Buďto má při tom někdo velké štěstí, nebo na to dojede. Z toho důvodu je lepší běžet vepředu, aby se člověk vyhnul strkanicím,“ poznamenal.

Na fair play se ale podle držitele českého halového rekordu na míli moc nehraje. Jde o hodně. „Stalo se mi, že mě soupeř normálně držel za dres. Kristiina má podobnou zkušenost a od rivalky si vyslechla odůvodnění, že si o její dres zahákla prstýnek. No nevím, jestli je to možné. Ale dejme tomu,“ krčil rameny.