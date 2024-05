Dlouho o ní věděli jen zasvěcení. Zlomovým byl pro Lurdes Gloria Manuel rok 2023. Na domácím oválu v Táboře svedla dva týdny po osmnáctých narozeninách při mistrovství republiky vyrovnaný souboj s nejlepšími českými čtvrtkařkami. V dramatické bitvě doběhla těsně druhá za Ladou Vondrovou.

Lurdes Gloria Manuel | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

To však nebylo všechno. Na juniorské mistrovství Evropy do Jeruzaléma odjížděla dívka, které všichni říkají Lu, v roli favoritky, a tu v Izraeli potvrdila. O rok dřív ji na stejném místě zlato těsně uteklo, to si pak vynahradila.

Manuel má zajímavý genový základ. Na svět sice přišla v Ostravě, ale tatínek pochází z Angoly a maminka je Ruska. „Klidně jsem se mohla narodit v Belgii. Naši tam původně chtěli odjet za tetou,“ prozradila o své minulosti. „Jenže jim to nevyšlo, a tak zůstali v Česku. Rodina se usadila v Táboře.“

V tamním klubu začínala s dalšími malými dětmi, ale už v přípravce pohybově vynikala. V každé kategorii patřila k nejlepším a na úterní Zlaté tretře přišel šok. Svěřenkyně trenérské dvojice Šárka Chládková-Ratislav Šedina doběhla v silné konkurenci druhá časem 50,59 sekundy. Tím mimo jiné splnila limit pro účast na olympijských hrách v Paříži.

Atletický úkaz pro Česko

Lu je v dobrém slova smyslu považována za atletický úkaz s velikou perspektivou. Na takové časy totiž žádná z jejich předchůdkyň v necelých devatenácti letech nedosáhla. První mistryně světa na 400 metrů Jarmila Kratochvílová se k hranici 50,50 dostala dokonce až o deset let později než členka VS Tábor.

Její souputnice z 80. let minulého století Táňa Kocembová tak zrychlila jako dvacetiletá, Helena Fuchsová z další generace čtvrtkařek dosáhla na srovnatelný výkon v osmadvaceti. Pozoruhodné tedy je, že studentka táborské obchodní akademie zaběhla nejrychlejší český čas za posledních 26 let. Pod 51 sekund se v novém tisíciletí dostaly ještě Denisa Rosolová, Jitka Burianová a Lada Vondrová.

Na dráze je radost ji sledovat. Umí si čtyřstovku rozvrhnout tak, že zaútočí ve chvíli, kdy už soupeřky v cílové rovince vadnou a předbíhá je dlouhým uvolněným krokem. „Síly si šetřím na druhou polovinu tratě. Za dvoustovkou se vždycky snažím zrychlit. V konci už také cítím únavu, ale zatím nám tahle taktika vychází,“ usmívá se.

Za týden začíná v Římě mistrovství Evropy. Papírově by Manuel měla postoupit do finále. „Nesmírně se tam těším. Bude to moje premiéra na takovém šampionátu a strašně ráda bych postoupila do semifinále,“ dodala Lu.

Tak se nechme překvapit.