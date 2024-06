Nad Juliskou hrozila zamračená obloha, ale Memoriál Josefa Odložila se naštěstí obešel bez deště. Při bronzového mítinku Kontinentální tour a v chladnějším počasí viděli diváci pěkné výkony. Vévodil jim čas 9,94 na sto metrů v podání vítězného Američana Brandona Hicklina.

Memoriál Josefa Odložila přinesl kvalitní atletiku | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Povedl se mi start a pak se mi běželo skvěle. Tento výsledek je pro mě příslibem do dalších závodů,“ radoval se vysoký sprinter z vyrovnaného osobního rekordu. Dalším kvalitním počinem se prezentoval nigerijský silák Chukwu Enekwechi, který poslal kouli do vzdálenosti 21,53 metru.

Favorizovaného skokana do dálky Radka Jušku, který se v minulosti na Julisce několikrát blýskl osmimetrovými skoky, porazil stejně jako před rokem bývalý fotbalista Slovácka Petr Meindlschmid. Osmnáctiletému mladíkovi se podařilo skočit 792 centimetrů, čímž si jednak vytvořil osobní, ale i překonal i český juniorský rekord.

Chtěl dokázat, že si cestu na ME zaslouží

Navíc dosáhl i na vítězství v dálkařské soutěži, v níž Juška skončil až sedmý (756). Meindlschmid mohl skákat v pohodě, atakoval i osm metrů. Již před startem se totiž dozvěděl, že byl kvůli odhlášení jednoho ze soupeřů dodatečně zařazený do české nominace na mistrovství Evropy v Římě.

„Chtěl jsem dokázat, že si cestu na šampionát zasloužím,“ culil se. „Soutěž mi vyšla úplně perfektně. Sektor je tady úžasný, povzbuzování diváků je hrozně slyšet. Jsem rád, že nepršelo jako loni. Možná jsem mohl skočit ještě o kousek dál, ale stěžovat si nemohu.“

Lu po návratu z Ostravy doma vítali tancem. Ve škole jí gratuloval ředitel

Hlavní memoriálový závod, jímž je mužská patnáctistovka, opanoval časem 3:38,20 Keňan Mathew Kipchumba Kipsang. Z českých mílařů skončil Nico Boketta čtvrtý (3:39,15), nejvíc však zaujal teprve šestnáctiletý Filip Toul, jemuž se podařilo vytvořit tuzemský dorostenecký rekord (3:40,98).

V předprogramu se v závodě na 400 metrů překážek blýskl teprve sedmnáctiletý Michal Rada, který zaběhl český juniorský rekord 49,89. Osobní rekord si zlepšil o rovnou sekundu a v letošních tuzemských absolutních tabulkách se zařadil hned za Víta Müllera.

Müllerovi v závěru chyběla síla

Tomu se v hlavním programu závod nevyvedl a s Radou na dálku prohrál. Čas 50,05 ho krátce před odletem na ME do Říma moc nepotěšil. „Chtěl jsem si zaběhnout sezonní maximum, ale s tímhle nemohu být spokojený. V závěru mi chyběla síla a čtvrté místo vzhledem k bodům do rankingu není dobré,“ láteřil Müller.

Soutěž tyčkařek ovládla podle očekávání Amálie Švábíková, ale výkon 455 centimetrů ji nenadchl. Problémy měla na základní metě 435, kde se zachraňovala třetím pokusem. Na závěr si nechala na stojany nastavit 465, ale laťka třikrát spadla.

Čeští atleti budou v Římě a v Paříži závodit v dresech s oštěpařskými motivy

Vítěz soutěže mužů Matěj Ščerba si vylepšil osobní rekord o jeden centimetr na 566. Poslední české vítězství na pražském mítinku si odnesla oštěpařka Nikol Tabačková, které k tomu stačil výkon 58,79 metru.