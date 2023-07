Skvělou atletiku přineslo mistrovství ČR v Táboře, i když ho několikrát znehodnotil déšť. Český rekord pokořil nečekaně na dvoustovce Ondřej Macík. Radost měla i Barbora Špotáková. Sice nezískala šestnáctý titul, ale kromě vítězné Petry Sičákové porazila všechny soupeřky. Výborné výkony byly k vidění v řadě disciplín, ale zejména na čtyřistametrových tratích. A to jak na hladkých, tak i překážkových.

Ondřej Macík | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Pro třetí titul si v osobním maximu 54,88 doběhla na překážkové distanci Nikoleta Jíchová, která splnila limit na MS v Budapešti. „Jsem překvapená. Nevycházelo mi to přes překážky. Osobák jsem si zaběhla díky rychlosti. Škoda, čas mohl být ještě kvalitnější, ale to nejlepší si schovávám do Budapešti,“ vyprávěla.

Müller se přiblížil Mužíkovi

Její kolega z Dukly i na stejné trati Vít Müller se poprvé v životě dostal pod hranici 49 sekund, což se mu povedlo po Jiřím Mužíkovi jako druhému Čechovi. Výsledný čas 48,96 ho velice potěšil.

„Je to prostě úžasný, snažíme se o to s trenér asi šest let. Konečně mohu říct, že jsem překážkář,“ vykládal závodník, který probíhal cílem ohromným úsilím. „Na poslední překážce jsem to rval zuby nehty. Cíl jsem ani neviděl,“ přiznal už šestinásobný český šampion.

Na hladké čtyřstovce kraloval počtvrté v řadě kladenský Matěj Krsek v čase 45,79. V ohromně těsném finiši závodu žen se prosadila Lada Vondrová, která si vyrovnala osobní rekord 51,13.

Druhá byla osmnáctiletá domácí sprinterka z Tábora Lurdes Gloria Manuel, která časem 51,23 vytvořila český juniorský rekord, a třetí Tereza Petržilková (51,25). Vítězka tak zatím marně útočí na hranici 51 sekund. „Byla jsem nervózní, byla jsem zraněná a jsem nevěděla, do čeho jdu. Musím být trpělivá, ono to jednou padne,“ pravila vítězka.

Juška se dostal v dálce na 815

V závodě oštěpařek se s Táborem loučila už bývalá oštěpařka Barbora Špotáková, ale mnoho nechybělo a získala šestnáctý titul. Od druhé série byla v čele výkonem 57,13, ale v poslední sérii se povedl pokus dlouhý 58,60 Petře Sičákové a dvaačtyřicetiletá světová rekordmanka brala stříbro.

„Netrefila jsem ani jeden pokus. Už od rána jsem se necítila ve své kůži, bolela mě pata. Po rozcvičení jsem to rozhýbala, ale rozběh nebyl ono. Jsem ráda, že to nebyl úplný propadák. Nemám naházeno, ale jsem ráda, že jsem tu byla,“ říkala po závodě držitelka tří olympijských medailí.

K vidění byly i další skvělé výkony. Radek Juška skočil do dálky kvalitní výkon 815 centimetrů a k tomu přidal ještě 805. Tomáš Staněk poslal kouli do vzdálenosti 21,13 a byl docela spokojený. Jakub Vadlejch hodil oštěpem ještě před dešťovou sprchou 84,68. Pak na mokrém tartanu neriskoval zranění a tři pokusy raději vynechal. Tyčkařka Amálie Švábíková dokázala překonat laťku na výšce 460 centimetrů.

Ondřej Macík vůbec nečekal, že by mohl se mohl dostat na metu 20,39, čímž překonal dřívější rekordní čas Jana Jirky o šest setin. „Počítal jsem tak s výkonem kolem 20,60, ale dopadlo to takhle. Je to něco úžasného, rekord jsem nečekal ani ve snu,“ vykládal závodník, který začal s atletikou po té, co viděl závodit Pavla Masláka.

„V roce 2015 jsem se byl podívat v O2 areně na halovém mistrovství Evropy a po Pavlově zlatu jsem začal trénovat. Teď ho porážím, ale je pro mě velká čest s ním závodit,“ přiznal nový rekordman.

Šestý titul veterána Veleby

Na půltucet zaokrouhlil Jan Veleba počet svých mistrovských titulů na stometrovém sprintu. V metrovém protivětru atlet Dukly Praha zaběhl čas 10,54 a o desetinu pokořil svého tradičního rivala Zdeňka Stromšíka.

„Myslím, že se mi moc nepovedla první polovina. Do půlky trati jsem se bál, že můžu prohrát. Naštěstí jsem si na druhou polovinu věřil,“ líčil po závodě. „Titulu si cením hodně. Obzvlášť v šestatřiceti letech, kdy spousta atletů už nezávodí. Takže to mě moc těší. Myslel jsem určitě na lepší čas, v tréninku jsem vypadal skvěle, ale podmínky to nedovolily,“ prohlásil Veleba.