Bude z Lylese nový Bolt?

Noah Lyles vybojoval na MS tři zlaté medaileZdroj: Se svolením Ivany Roháčkové

Noah Lyles v Budapešti dosprintoval pro tři zlaté. Výhrami na 100, 200 a 4x100 metrů tak napodobil fenomenálního Jamajčana Usaina Bolta, jemuž se podobný kousek povedl poprvé v roce 2009 na MS v Berlíně. Pak to zopakoval na dvou šampionátech a dvou olympiádách.

Lyles je však první, kdo to dokázal po něm. Může se Američan stát novým Boltem? Tak to není vůbec jisté. Stále mu totiž něco chybí. Potřeboval by překonat Jamajčanovy rekordy, k čemuž nemá na dvoustovce daleko - jen 12 setin. A také by měl víc startovat v Evropě. Kromě toho nemá jako věčně rozesmátý Bolt tak nakažlivé charisma.