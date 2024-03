První světový rekord má letošní halové mistrovství světa. Ve skotském Glasgow se o něj postarala nizozemská běžkyně Femke Bolová na čtyřsetmetrové trati. Na stejné distanci skončil ve finále šestý Matěj Krsek, šestou příčku vybojovala také Amálie Švábíková ve skoku o tyči. Závod tyčkařek byl ale poznamenán i vážným zraněním Francouzky Margot Chevrierové.

Zraněnou Margot Chevrierovou odváží zdravotníci ze závodní plochy. | Foto: Profimedia

Elitní překážkářka Bolová loni připravila o letitý světový rekord českou běžkyni Jarmilu Kratochvílovou. V této sezoně ze svého času ubrala další dvě setiny na nizozemském šampionátu a vrchol sezony ozdobila dalším historickým zápisem. Nizozemský double doplnila stříbrná Lieke Klaverová (50,16). Bronz získala Američanka Alexis Holmesová (50,24).

Vzhledem ke svému dosaženému času v semifinále startoval Matěj Krsek ve finálovém boji v nevýhodné první dráze a nakonec skončil na šestém místě v čase 46,47. Zvítězil Belgičan Alexander Doom, který porazil i norského favorita Karstena Warholma. „Úkolem bylo šetřit co nejvíce sil do závěrečné rovinky. Ačkoliv jsem šestý, mám z toho běhu radost. Běželo se mi dobře, bylo to plynulé. Z první dráhy takový čas…, super,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi.

Švábíková si ve srovnání s halovým světovým šampionátem v Bělehradě polepšila o tři příčky. Napoprvé zdolala 455 cm, laťku ve výšce 465 pak pokořila třetím pokusem. „Jsem moc spokojená. Jsem ráda za to šesté místo i za ten season best. Ale jsem trošičku i zklamaná, že jsem zabalila ty dva pokusy na 475. Je to výška, asi jsem se toho trochu zalekla,“ popisovala své pocity.

Zlato brala domácí Molly Cauderyová. Závod musel být na dlouho přerušen kvůli nepříjemnému zranění francouzské reprezentantky Margot Chevrierové. Podle výškařského kouče Granta Browna má čtyřiadvacetiletá závodnice otevřenou zlomeninu kotníku a bude potřebovat co nejrychlejší operaci.