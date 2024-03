Třetí příčku zajišťující finálovou účast v běhu na 400 metrů vybojoval v semifinále halového mistrovství světa ve skotském Glasgow časem 46,48 sekundy Matěj Krsek. Naopak Lada Vondrová doběhla až šestá a mezi nejlepší neprošla podobně jako koulař Tomáš Staněk, kterému výkon 20,31 m vynesl jen jedenácté místo. Vyhrál Američan Ryan Crouser, který poslal náčiní do vzdálenosti 22,77 m.

Matěj Krsek postoupil na HMS v Glasgow do finále čtyřstovky | Foto: se svolením ČAS/Soňa Maléterová

Se semifinálovým vystoupení nebyl Matěj Krsek úplně spokojený. Startoval z páté dráhy, před sebou měl úřadujícího šampiona Karstena Warnolma z Norska. Ten se mu vzdaloval, naopak k českému sprinterovi se blížil Jamajčan Rusheen McDonald. Na seběhu se před Krska dostal a ten musel o postupové třetí místo tvrdě bojovat s dotírajícím Slovincem Rokem Ferlanem, což se mu podařilo.

„Finále je skvělé, ale se semifinálovým závodem nejsem příliš spokojený,“ říkal v rozhovoru s ČT Matěj Krsek. „Byl to těžký běh, ale byl jsem zavřený a nemohl jsem běžet podle svých not. Obíhal jsem Jamajčana, a to mě stálo hodně sil. Naštěstí jsem třetí místo uhájil.“

Jedenáctá příčka ve vrhu koulí je druhým nejlepším umístěním Tomáše Staňka z pěti startů na halovém světovém šampionátu. Radost z ní ale neměl. „Je to samozřejmě zklamání Je to asi důsledek té halovky, kdy jsem se s tím pral. I když se mi na některých závodech podařilo hodit, tak ani ten pocit z toho nebyl takový. Teď se to 'pěkně' sešlo. Vracel jsem se k blbým chybám, které jsem měl celou sezonu. Na (užší) finále rozhodně bylo, ale když tlačíte kouli před sebou, tak to nejde,“ řekl České televizi.

Souboj nejrychlejších sprinterů planety ovládl díky skvělému startu Američan Christian Coleman, který v nejlepším letošním světovém čase 6,41 sekundy získal druhý halový titul po prvenství v Birminghamu 2018. Udrželnáskok tří setin před krajanem Noahem Lylesem. Bronz získal Jamajčan Ackeem Blake (6,46).

Jako první si cenné kovy na šampionátu v Glasgow rozdělily koulařky. Zlato putuje do Kanady zásluhou Sarah Mittonové, která výkonem 20,22 metru udolala o tři centimetry Yemisi Ogunleyeovou z Německa. Bronzová medaile zbyla na úřadující světovou šampionku pod širým nebem Chase Jacksonovou z USA (19,67).

Výškařský souboj patřil Australance Nicole Olyslagersové. Napotřetí překonala 199 centimetrů a porazila i obhájkyni titulu Jaroslavu Mahučichovou z Ukrajiny. Stříbrná olympijská medailistka a třetí žena loňského MS Olyslagersová získala první velké zlato.

Pětibojařkám znovu vládla Belgičanka Noor Vidtsová. Nasbírala 4773 bodů a za sebou nechala o 96 bodů Sagu Vanninenovou z Finska. Třetí byla Nizozemka Sofie Dokterová (4571)