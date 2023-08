Čeští atleti se vrátili z mistrovství světa v Budapešti. Úsměvy rozdávaly medailisté, oštěpař Jakub Vadlejch promluvil o zvýšené popularizaci jeho milovaného sportu.

Přílet atletů z mistrovství světa v Budapešti. | Foto: CPA

Dvaatřicetiletý Vadlejch získal pátou medaili na velké akci v neděli večer a krátce po závodě se vydal z Maďarska zpět do Česka.

„Pro mě je to hrozná pocta, že i s takhle dobrými závodníky můžu soupeřit a že jsme si rovni, protože to není nic jednoduchého. Oštěp se stal globálním sportem, pryč jsou časy, kdy měli medaile jen Evropané. Teď jsou státy jako Pákistán, Indie a další. Myslím si, že do budoucna bude oštěp více a více oblíbený. Pro mě je to motivace a ukázka, že vše funguje, jak má. Příští rok je Paříž středobod všeho,“ řekl Jakub Vadlejch, který získal na velké akci pátou medaili.