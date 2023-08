Budapešť (od zvláštního zpravodaje Deníku v Maďarsku) – O první českou finálovou účast na mistrovství světa se postarali čtvrtkaři ve smíšené štafetě. V sestavě Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm, Lada Vondrová skončili v semifinálovém rozběhu na třetím postupovém místě. Těsně zaostali za českým rekordem a ještě dnes večer poběží o medaile.

Smíšená štafeta vybojovala postup do finále | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Závod s českou účastí byl na předávkách plný strkanic. „Takhle těžkou štafetu jsem ještě nikdy neběžela,“ říkala po doběhu Petržilková. „Musela jsem dávat pozor, aby nedošlo ke kolizi,“ líčila závodnice, která v posledních metrech svého úseku byla při předávce nucena vybočit ze své stopy, aby předala kolík Šormovi.

Finišmanka Vondrová se pak na posledním úseku zkušeně zhostila role finišmanky. Ve večerním finále, které začne krátce před 22.00, se Češi chtějí poprat o medaili. K postupující osmičce nakonec přibyli Poláci, kteří uspěli s protestem, takže se poběží ve všech devíti dráhách.

Nezdarem skončilo kvalifikační vystoupení kladiváře Patrika Hájka. Zatímco ve všech letošních startech pokořil sedmdesátimetrovou hranici, v Budapešti hodil jen 68,77 metru a ve své skupině obsadil patnácté místo.

První den zakončila na MS své účinkování i Kristiina Mäki. Ve třetím rozběhu patnáctistovky doběhla devátá, přičemž postupovou jistotu mělo první šest. Časem 4:06,90 zaostala o 5,45 sekundy za pozicí, která by ji zaručila účast v semifinále.

„Ze začátku jsem si říkala, že fajn, jak se běží rychle. Musím ale říct, že jsem udělala velikou chybu, když jsem se přetahovala s Irkou O'Sullivanovou. Na začátku posledního kola jsem ji blbě předbíhala a vzalo mi to sílu. Dvě stě metrů do cíle jsem na tom byla ještě docela dobře, ale pak už jsem jen šla,“ popsala své vystoupení.

V rozběhu česká rekordmanka vypadla naposledy na ME 2018 v Berlíně. Od té doby běžela pokaždé semifinále a na OH v Tokiu byla dokonce finalistkou. „První nepostupující z našeho běhu Italka Vissaová dosáhla času 4:01,66, a to je strašně kvalitní výkon. Přesto jí to nestačilo,“ krčila rameny.

„Startovka byla nabitá, běhalo se rychle. Věděla jsem, že o šesté místo bychom mohly bojovat tři holky,“ glosovala jednatřicetiletá atletka s česko-finskými kořeny. „Každý den je nový, nemusí to vždycky sednout. Někdy přijde taková sobota, že to nejde. Mrzí mě to. Zaběhnout si na šampionátu jen první den a jet domů, to je takový divný pocit. “ dodala.