/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/Sedm českých atletů bude v osudí během prvního dne mistrovství světa. V Budapešti je čeká horké počasí a především nesmírně těžká konkurence.

Čeští reprezentanti si vyzkoušeli dráhu a sektory stadionu Národní atletické centrum | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Po poledni se postaví na start třetího rozběhu na 1500 metrů Kristiina Mäki a nezastírá, že se cítí v pohodě. „Poslední tréninky nevypadaly špatně. To je dobrý ukazatel. Jenže nejdůležitější je to předvést v závodě. Myslím, že jsem na podobné úrovni jako před nedávným závodem Diamantové ligy v Chořově, takže věřím, že jsem dobře připravená,” říká Mäki o závodě, v němž zaběhla druhý nejrychlejší čas kariéry.

V Polsku zaběhla čas 4:03,27 a o 77 setin zaostala za olympijským limitem. „Doufám, že na něj mám… Jenže mistrovství světa je něco jiného, než když se od začátku běží rychle,” vysvětluje česká rekordmanka, že rozhodovat bude i taktika.

Šampionát s vůní uheráku. Atleti obdivují stadion v Budapešti, hecuje je ovečka

„Byla bych radši, kdyby se běželo rychle. Cílem je určitě probojovat se do finále, ale prvním krokem je projít přes rozběh,” dodává matka dvouapůlročního syna Kaapa, která v Budapešti trénovala v době sobotního rozběhu.

Při rozběhání na ploše Národního atletického centra sledoval finalistku OH v Tokiu její trenér Pavel Tunka. „Sprinterské úseky na rovince jsou docela svižné. Bude potřeba, aby na tom byla v závěru rozběhu dobře rychlostně,“ uvedl.

Má totiž trochu obavu z přímých postupů. „Do semifinále postoupí jen šest nejlepších a už nikdo další časem, jak to platilo dřív dřív. Existuje tak riziko, že v případě nějaké kolize může závodník přijít o pozice,“ konstatoval zkušený kouč.

Těžké kvalifikační šichty

Úplně první z Čechů se v kvalifikační loterii představí Tomáš Staněk, který na postup do koulařského finále musí překonat limit 21,40 metru. Letos své náčiní poslal do vzdálenosti 21,77, a tak se může zdát, že by to pro něj neměl být problém. Jenže ošidnost eliminačního závodu se třemi pokusy je dobře známá.

Po osahání koulařského sektoru přiznal, že se mu kruh zamlouvá. Ve své skupině se sice vyhne světovému rekordmanu Ryanovi Crouserovi, ale narazí na jeho krajana Joe Kovacse a Novozélanďana Toma Walshe. Nicméně jediným cílem českého pořízka je postup. Boj o medaile proběhne - jak to bývá u koulařů obvyklé - ještě v sobotu večer.

Švábíková je na schodech opatrná. Věřím, že si do Budapešti přivezu formu, říká

Velice obtížný úkol čeká v semifinálovém rozběhu smíšenou štafetu, která zřejmě nastoupí ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm, Lada Vondrová. Čechům patří sice nejlepší letošní čas na světě, ale teprve v Budapešti dojde ke skutečné konfrontaci mixových kvartet.

V rozběhu narazí například na Jamajčany, Poláky, Nizozemce či Němce. Postupovat budou tři nejrychlejší v cíli plus dva nejlepší kolektivy časem. Finále je pak na programu - stejně jako v případě koulařů - v sobotním večerním bloku. Posledním, kdo bude z třiadvacetičlenné české výpravy pokoušet první den MS štěstí, je kladivář Patrik Hájek.