/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Zatímco někdejší československá atletická chlouba - pražský Stadion Evžena Rošického - je mimo provoz, drolí se před očima a časem místo na Strahově nejspíš vyroste aréna pro fotbalovou Spartu, v Budapešti v sobotu začíná mistrovství světa. A kvůli prestižní akci vyrostlo u Dunaje supermoderní Národní atletické centrum.

Mistrovství světa v atletice 2023 v Budapešti. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Čeští atleti jako jeden muž a jedna žena unisono říkají, že už jen závodit na takovém stadionu bude zážitek. Popravdě mohou jen závidět, co Maďaři vybudovali, a jak na to sehnali peníze.

Ono to však není jen Národní atletické centrum a světový šampionát, co se v zemi spravované autoritářským premiérem Viktorem Orbánem podařilo. Nejvýraznějším příkladem je plavání. Mistrovství světa v Budapešti konalo v roce 2017, loni a předloni se v prostorách vodní arény, která stála více než 165 milionů dolarů, utkal evropský výkvět.

V roce 2021 se v maďarské metropoli hrála skupina fotbalového EURO a Češi ve skvostné Puskás Aréně, jejíž pořizovací hodnota se odhaduje na 600 milionů dolarů, zaskočili favorizované Nizozemce.

Peníze svým způsobem zamlžují nedostatky

Další akce se v zemi čardáše konaly v házené, moderním pětiboji pětiboji i jiných sportech. Výkladní skříní je mistrovství světa formule 1, ale to je poněkud jiná historie. Začátek závodů nejrychlejších aut spadá do osmdesátých let dvacátého století. Nicméně se stále jezdí.

Maďarsko je Evropskou unií kritizováno, že vládnoucí premiér potlačil demokratickou opozici a za jeho přispění země spolupracuje s válčícím Ruskem. A to třeba i v čase, kdy kvůli vodním přívalům ze zničené Kachovské přehrady musely opustit domovy tisícovky lidí.

Na druhou stranu země utrácí astronomické sumy, aby se světu pochlubila velkou mezinárodní sportovní událostí. Je to podobné tomu, co v nedávné minulosti předváděla Čína, Rusko, Katar a další země. Peníze tak svým způsobem zamlžují nedostatky v těchto zemích.

Coe: Některé země si šampionáty vylepšují image

Bývalý sportovní novinář a člen opoziční strany Momentum Janos Kele podle webu apnews.com tvrdí, že populista Orbán a jeho strana Fidesz kladou velký důraz na sport jako prostředek k popularitě u maďarských voličů a k podpoře svého mezinárodního kreditu.

Národní atletické centrum vyšlo na téměř 700 milionů dolarů, bude hostit atlety z více než 200 zemí a je po olympijských hrách prakticky největší mezinárodní sportovní akcí. Kritici podniku v něm však vidí známky korupce, přehánění a odvádění pozornosti od problémů v oblasti lidských práv, potlačení demokratických procesů či vysokou inflaci.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe v této souvislosti alibisticky prohlásil, že zatímco některé země se slabým demokratickým přístupem využívají sport ke zlepšení své image, pořádání takových akcí je pro jejich obyvatelstvo přínosné.

„Využívají země sport? Samozřejmě, že ano. Každá se chce prezentovat prostřednictvím sportu,“ sdělil nejvyšší atletický představitel, který byl před MS potřetí zvolen do nejvyšší funkce a čeká ho poslední čtyřletý mandát.

Obrovské finance přímo od státu

Orbán miluje fotbal. Používá ho k prosazování svých politických vizí a umocňování obrazu muže z lidu. Vláda fotbal přímo financuje a od doby, kdy šéf Fideszu v roce 2010 převzal moc, do sportu pumpuje obrovské peníze od státních a polostátních podniků.

Projevuje se to právě pořádáním nákladných šampionátů, výstavbou moderních arén a stadionů, ale třeba i tím, že na vyhlášení nejlepších sportovců Maďarska jsou zváni hvězdní hosté. V minulosti na slavností večery dorazili například bývalý slavný atlet Carl Lewis nebo Fabio Capello, někdejší hvězda italského fotbalu a později úspěšný trenér.

Ale abychom netvrdili, že u Dunaje jde jako po máslo úplně všechno. Maďarsko stáhlo kandidaturu na MS 2023 v hokeji (o turnaj ucházelo společně se Slovinskem). Důvodem byl údajně nesouhlas s neúčastí Ruska a Běloruska. Nedávno odřeklo i pořádání ME 2024 v krasobruslení.