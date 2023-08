Třiadvacet závodníků bude reprezentovat Česko na atletickém mistrovství světa, které hostí od 19. do 27. srpna Budapešť. Výprava se skládá z 13 žen a deseti mužů. Ostrým účastnickým limitům World Athletics vyhověli oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, tyčkařka Amálie Švábíková, Kristiina Mäki v běhu 1500 metrů a Nikoleta Jíchová na překážkové čtyřstovce.

Jakub Vadlejch | Foto: se souhlasem Ivany Roháčkové

Další atleti si účast vybojovali díky postavení ve světovém žebříčku, nebo dostali divoké karty, které na návrh šéftrenéra Pavla Sluky schválilo předsednictvo Českého atletického svazu. Ty byly uděleny oštěpařce Nikol Tabačkové, chodkyni Elišce Martínkové a maratonkyni Moiře Stewartové.

Vize Vadlejcha pro MS. Když se přiblížím ideálu, nebudou na mě kluci mít, říká

Očekávaným tahounem celé výpravy je lídr světových tabulek Jakub Vadlejch. V jeho silách je bojovat o zlato, které mu v medailové sbírce, do níž patří stříbro z Londýna 20217 a bronz z Eugene 2022, zatím chybí. „Moje pozice je hodně zajímavá. Asi nejlepší, jakou jsem kdy měl. Takže to do Budapešti pojedu potvrdit, moc se tam těším,“ usmíval se svěřenec Jana Železného.

Úspěchem bude postup do finále

Další medaile by byla z říše snů, i když na ploše Národního atletického centra samozřejmě může dojít k překvapení. Atleti budou za úspěch považovat postup do finále. Na něj myslí z žen tyčkařka Amálie Švábíková, mílařka Kristiina Mäki, nebo snad některá z oštěpařek.

Stejný cíl mezi muži připadá v úvahu u koulaře Tomáše Staňka a snad v případě vydařených pokusů u dálkaře Radka Jušky. Oba zkušené reprezentanty však čekají velice těžcí soupeři. Novopečený tatínek narazí na koulaře s osobními rekordy přes 23 metrů.

Čertík v cíli čtyřstovky? Nevím, jak se u toho budu tvářit, culí se Bendová

„Na ně se moc netěším, protože vedle nich vypadají moje výkony slabší, ale v Budapešti chci předvést top formu,“ uvedl Staněk, jehož nejlepší výsledkem na MS bylo čtvrté místo v Londýně 2017.

Skokan Juška skočil na mistrovství republiky v Táboře dvakrát přes osm metrů, což signalizuje rostoucí formu. „Věřím, že to na šampionátu ještě vygraduje. Mohl bych to tam prodat,“ přál si závodník, který na MS dvakrát postoupil širšího finále.

Müller touží po dalším osobáku

Překážkář na čtyřistametrové distanci Vít Müller by rád navázal na MS v Dauhá 2019, případně olympijské Tokio, kde prošel do semifinále. Optimismus do žil mu vlil čas z Tábora 48,96, čili jeho první výkon pod hranici 49 sekund. „V Budapešti bych si osobák ještě rád posunul. Třeba na 48,70, což je olympijský limit,“ usmíval se.

Silná je skupina čtyřstovkařů, z nichž sólo závody poběží Lada Vondrová, Tereza Petržilková a Matěj Krsek. Zatímco prvně jmenovaná na MS dvakrát běžela semifinále, u dalších dvou půjde v tomto směru o premiéru. Na šampionátech zatím závodili jen ve štafetách. Do mužského, případně smíšeného kvarteta se počítá s Pavlem Maslákem a Patrikem Šormem.

Nominace českých atletů na MS v Budapešti



Muži: Ondřej Macík (200 m), Matěj Krsek (400 m, 4x400 m, 4x400 m mix), Vít Müller (400 m př., 4x400 m), Radek Juška (dálka), Tomáš Staněk (koule), Patrik Hájek (kladivo), Jakub Vadlejch (oštěp), Pavel Maslák, Patrik Šorm (oba 4x400 m, 4x400 m mix), Jan Tesař (4x400 m).



Ženy: Tereza Petržilková (400 m a 4x400 m mix), Lada Vondrová (400 m a 4x400 m mix), Kristiina Mäki (1500 m), Moira Stewartová (maraton), Nikoleta Jíchová (400 m př.), Michaela Hrubá (výška), Amálie Švábíková (tyč), Irena Gillarová, Nikola Ogrodníková, Nikol Tabačková (všechny oštěp), Eliška Martínková (20 km chůze), Tereza Ďurdiaková (35 km chůze), Gloria Lurdes Manuel (4x400 m mix).