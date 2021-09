Nyní žije i s manželem ve Varšavě, a i když rozhodnutí nelitují, podle vlastních slov nemůžou žít normální život. "Jsme na bezpečném místě se šesti bodyguardy. Nemůžeme jít ven, třeba si vyrazit do města," uvedla Cimanouská.

Na tokijském letišti se atletka obrátila na japonskou policii a požádala o ochranu, protože se obávala, že by po návratu do Běloruska nebyla v bezpečí. Na polské ambasádě poté dostala humanitární vízum.

Čtyřiadvacetiletou Cimanouskou k předčasnému odletu z olympiády nutili běloruští funkcionáři, které předtím kritizovala na instagramu za to, že ji nominovali do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela.

"Už jsem podala všechny potřebné doklady a chci za Polsko závodit co nejdříve," uvedla Cimanouská, která by po změně občanství nesměla podle pravidel Světové atletiky tři roky závodit. Atletka však už dřív uvedla, že požádá o udělení výjimky, protože svůj případ považuje za výjimečný.

Běloruská atletka Kryscina Cimanouská požádala o polské občanství. Běžkyně, která v Polsku našla azyl po olympijských hrách v Tokiu, odkud ji nutili předčasně odletět běloruští funkcionáři, to řekla v rozhovoru pro Welt am Sonntag.

