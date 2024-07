Nad počínáním mladého sprintera na atletickém evropském šampionátu do osmnácti let kroutí hlavou kdekdo. Aby také ne. Odey-Jordan může totiž za nezdar nadávat jen sobě. A je si toho dobře vědom.

Co se stalo? Britský teenager, který se na šampionát dostal, ačkoliv v prosinci oslavil teprve šestnácté narozeniny, od prvních metrů potvrzoval svou zázračnou výkonnost. Do rozběhu na 200 metrů vystartoval doslova jako střela a během několik sekund mu všichni soupeři koukali na záda z uctivé vzdálenosti.

| Video: Youtube

Letěl doslova jako světový rekordman a osminásobný olympijský vítěz Usain Bolt v dobách své největší slávy. A na legendárního jamajského sprintera si chtěl možná zahrát i v cílové rovince, kde se začal rozhlížet na obě strany, a když nikde neviděl žádného ze soupeřů, nepochopitelně závěr závodu vypustil.

Naštvaný jen sám na sebe

To však neudělal zbytek startovního pole a Odey-Jordan tak mohl jen sledovat, jak jej v posledních metrech předbíhá jeden sprinter za druhým. Britský mladík nakonec skončil až čtvrtý a o postupu si mohl nechat jen zdát. „Je to moje chyba. Můžu být naštvaný jen na sebe,“ věděl po nepovedeném závodě.

„Cenná lekce. Nevypouštějte to tak brzy,“ rýpl si do mladého závodníka i správce profilu Evropské atletiky na sociálních sítích. „Zaplatil bych balík za to, abych slyšel, co mu řekl trenér po závodě,“ napsal další. A podobných komentářů sklidil Jake nepočítaně.

Lekce, která mu do budoucna pomůže, to opravdu pro Odey-Jordana může být. Pořád s ním totiž atletický svět musí počítat. Vždyť už v šestnácti letech zvládl dvoustovku za 20,55 sekundy. A to je čas, který se blíží Boltovým výkonům z doby, kdy byl v Jakeově věku.