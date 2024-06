Řím je pro Amálii Švábíkovou je neznámou destinací. Nikdy na olympijském stadionu nezávodila, ani se ve věčném městě nebyla podívat. Proto se bronzová tyčkařka z loňského halového ME do italské metropole, kde tento týden začíná atletický šampionát starého kontinentu, těší.

Amálie Švábíková si před odletem do Říma testovala formu na Memoriálu Josefa Odložila | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

O konkrétních podmínkách na Stadio Olimpico nemá informace. „Vím, že je to obrovský stadion, ale nic jsem nezjišťovala. Beru to tak, že na největších atletických akcích bude sektor připravený na jedničku,“ říkala v rozhovoru s Deníkem čtyřiadvacetiletá svěřenkyně Štěpána Janáčka, která je držitelkou několika medailí z globálních soutěží v mládežnických kategoriích.

Jak obvykle prožíváte poslední dny před začátkem velké atletické akce?

Nervozita se většinou dostavuje až před závodem. Do té doby se soutěží nenechám nijak svazovat. Jdu krok za krokem a snažím se být v klidu.

Máte nějaký předstartovní rituál nebo něco, co nikdy neopomenete udělat?

Spousta lidí se mě na to ptá, ale kdepak, já žádné rituály nemám. Důležité je si zkontrolovat tretry a dres, připravit si pití a trochu se upravit, abych se cítila dobře. A to je všechno. A ještě si nezapomenu promítnout svá videa s vydařenými skoky, ale to asi mezi rituály nepatří.

Do Říma jste plánovali cestu s desetibojařem Ondřejem Kopeckým, ale váš přítel mezi nominovanými atlety chybí.

Ondra si před třemi týdny při vícebojařském mítinku na Kanárských ostrovech poranil kotník a musí ho léčit. Proto na mistrovství Evropy nemůže závodit. Velice nás to mrzí. Sice by mohl startovat, protože někteří desetibojaři účast zrušili, ale směrem k olympiádě by to byl risk. Pokud si poškozené vazy vyléčí, má šanci dva týdny po Římu zabojovat o Paříž na mítinku v německém Ratingenu.

Smůla Bendové. Do Říma nejede, chodí o berlích. Život občas není fér, lituje

Společná cesta na olympiádu je samozřejmě větším snem než Řím.

Pomoci by musel zázrak. Aby se Ondra na olympiádu dostal, asi by potřeboval splnit ostrý olympijský limit 8460 bodů. No uvidíme. Odpočine si, natrénováno má skvěle, formu by měl mít. Když to dovolí zdraví, určitě o Paříž zabojuje. Jet na olympiádu byl náš sen. Když společná cesta do Říma bohužel padla, upínáme se k druhému vrcholu. Malinká naděje pořád existuje.

Přijde za vámi do Říma alespoň jako divák?

I když bude muset doma trénovat, nenechá si Řím ujít a přijede mě podpořit. V kvalifikaci mi věří natolik, že dorazí až na finále. Na to si věřím i já. (usmívá se)

Věřím, že na český rekord mám

Letošní sezona má dva vrcholy, jak se k nim stavíte?

Mým prvním cílem je Řím. Na olympiádě se pokusím zabojovat o finále.

Sezona se teprve rozbíhá, z loňska máte na kontě osobní rekord z haly 472 cm. Jak vás láká vylepšit české maximum Jiřiny Ptáčníkové, které je jen o čtyři centimetry výš?

Mohlo by se podařit. Věřím, že na český rekord mám, a že to letos přijde. Chce to jen správně skloubit rychlost, sílu a techniku. (usmívá se)

Jenže poslední dva závody jste se na základní výšce zachraňovala třetími pokusy.

Bylo to trochu trápení. Dělám chyby a moje nervy to moc nezvládají. Na Julisce jsem si aspoň díky vítěznému pokusu na 455 vytvořila sezonní maximum. Nejdůležitější bude, co předvedu v Římě.

Hejnová po dvanácti letech převezme olympijské stříbro. Dostane ho v Paříži

Říká se, že komu se v závodě nezlomila tyč, není pravým tyčkařem. Jaké s tím máte zkušenosti?

Mně se to ještě nestalo, ale raději to nechci zažít…

Řím je město, kudy kráčela historie a které je plné historických pamětihodností. Plánujete se někam podívat?

Doufám, že mi zbyde čas, abych mohla okouknout aspoň několik římských památek. Chtěla bych vidět Fontánu di Trevi, zajít ke Koloseu, do starého města a možná i do Vatikánu. Nejsem si ale jistá, jestli všechno stihnu.