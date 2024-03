Takový konec na halovém mistrovství světa české překážkářské legendě Petru Svobodovi nikdo nepřál. Na šampionát se dostal i v devětatřiceti letech, v rozběhu jej ale potkaly zdravotní potíže, kvůli kterým závod nedokončil. Návrat po roční zdravotní pauze tak brzy skončil dalším zraněním.

Překážkář Petr Svoboda s hlavou v dlaních po nedokončeném rozběhu na halovém mistrovství světa v Glasgow. | Foto: Profimedia/AP Photo/Petr David Josek

Halový mistr Evropy z roku 2011 Svoboda zavadil o druhou překážku a krizovou situaci znovu nevydrželo jeho tělo. „Udělal jsem tam technickou chybu, kterou jsem se snažil vyrovnat. Něco mě tady chytlo v předním stehně, jak jsem se to snažil udržet. To je furt něco, je mi to líto. Prostě last dance,“ soukal ze sebe v rozhovoru pro Českou televizi.

Jeho nástupcem by mohl být dvacetiletý Schubert, který však při debutu na vrcholné seniorské akci zaostal za svými možnostmi. Výkon 7,88 sekundy byl o dvanáct setin horší než jeho osobní rekord z únorového mistrovství republiky v Ostravě. „Nejsem spokojený. Věřil jsem si na víc, ale jsou to překážky. Myslím, že nějaké zkušenosti už mám a měl bych předvést něco lepšího. Nervozita není horší než na mládežnických akcích, prostě to nevyšlo,“ zhodnotil své vystoupení.

Na postup do dalšího kola nedosáhla ani na šedesátce Karolína Maňasová. Ve třetím rozběhu finišovala v čase 7,27, kterým o dvanáct setin zaostala za svým čerstvým českým rekordem z Ostravy. „Přišlo mi, že mi celkem vyšel start, ale v tom konci už to nějak nejelo,“ komentovala Maňasová svůj výkon. Dělily ji tři setiny od třetí příčky znamenající přímý postup, ale mohla ještě doufat v postup na čas. O naději ji připravil až předposlední ze sedmi rozběhů, nakonec bylo potřeba zaběhnout 7,24.