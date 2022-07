„Oba rodiče jsou učitelé a jsou velmi přísní,“ vypravovala novopečená mistryně světa Amusanová v rozhovoru pro BBC. „Když vyrůstáte v takové rodině, je v centru pozornosti škola. Obzvlášť když jste dívka, o které si myslí, že se může dostat na scestí a ztratit koncentraci.“

Přísná výchova mladé Tobi (oficiálně se jmenuje Oluwatobiloba, to se však lidem na Západě poměrně špatně vyslovuje) nezabránila čilé dívce zamilovat se do sportu. Konkrétně do fotbalu a pak do běhání – nejprve se věnovala hladké štafetě a později přešla na překážky.

Matka nadějné atletky nakonec roztála a dala dceři své svolení, otec však nesměl nic vědět. „Když jsem šla na trénink nebo jela na závody, máma mu říkala, že musím do kostela nebo na školní debatu,“ líčila teď Amusanová.

Jak už to bývá, nakonec všechno prasklo. „Táta strašně zuřil. Spálil všechno moje tréninkové vybavení a řekl mámě, že to bylo naposledy, co jsem byla na stadionu,“ vzpomínala mistryně světa. Svému otci se tehdy vzepřela a u atletiky zůstala. Brzy se také dostavily první úspěchy na mezinárodní scéně.

Amusanové rozhodně nelze upřít sebevědomí. Už v roce 2016 ještě jako teenagerka o sobě napsala na Twitter: „Zatím neznámá, ale brzy nezapomenutelná. Vytrvám, dokud neuspěji.“ Pro její kariéru bylo hodně důležité sportovní stipendium na americkou univerzitu, tam se běhu začala věnovat na opravdu špičkové úrovni.

Doma v Nigérii totiž patřičnou podporu postrádala. „Pro tamní myšlení je typické, že vám všichni dávají najevo, že nic nedokážete,“ řekla Amusanová. Teď je světovou rekordmankou a šampionkou, v Eugene si za svůj senzační rekord vydělala 100 tisíc dolarů, tedy asi 2,5 milionu korun.

Její otec však pořád není šťastný, že dcera sportuje. „Upřímně řečeno, moc mě nepodporuje. Když mu volám, že jsem někde na závodech, řekne mi jen, ať ze sebe vydám to nejlepší a ať mi pomáhá Bůh. Jinak si ale myslí, že v životě jde o víc než o běhání,“ dodala Amusanová.